Exportaciones dominicanas a Japón crecen 29 % en primeros dos meses del 2024

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) notificó la culminación de su participación en Foodex 2024, la feria internacional líder en alimentos y bebidas en Japón.

Una nota de prensa emitida por ProDominicana indica que la presencia de productores agroindustriales de República Dominicana en mercados asiáticos representa una pieza clave en la estrategia de diversificación de las exportaciones dominicanas, según lo expresó Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana.

Reiteró que la participación de ProDominicana en dicha feria internacional refleja el compromiso continuo del

Gobierno dominicano con el desarrollo y la promoción de sectores claves de la economía, con el objetivo de diversificar las exportaciones y fomentar el crecimiento económico sostenible.

Exportaciones dominicanas

Riveiro informó que, en los últimos años, el mercado japonés se ha posicionado como un destino de suma importancia para las exportaciones dominicanas. Para el período 2020-2023, las exportaciones alcanzaron 176.7 millones de dólares, registrando un crecimiento acumulado del 165.32 % en comparación con el período 2016-2019.

Ese crecimiento es explicado por la diversificación de la oferta exportable impulsada principalmente por el cacao en grano, instrumentos y aparatos de medicina, dispositivos médicos y ferroníquel.

Para el período anual 2020 y 2023, el intercambio comercial de la República Dominicana y Japón alcanzó la cifra de 1,723.9 millones de dólares, creciendo en un 10 % en comparación con el período 2016-2019.

El director de inversión de ProDominicana, Marcial Smester, participó en la misión que sostuvo diversas reuniones, entre ellas se destacan:

reunión con ejecutivos de la empresa Toyota Tsusho Corporation, donde se exploraron diversas oportunidades en la fabricación de vehículos, así como en el sector energético, particularmente la energía renovable.

Tsusho Corporation, donde se exploraron diversas oportunidades en la fabricación de vehículos, así como en el sector energético, particularmente la energía renovable. reunión con los ejecutivos de Mitsubishi Corporation , que cuenta con varias empresas, incluyendo fabricación, energía y proyectos de infraestructura.

, que cuenta con varias empresas, incluyendo fabricación, energía y proyectos de infraestructura. visita de la delegación de ProDominicana a la Embajada de República Dominicana en Japón, coordinada por el embajador Robert Takata.

a la Embajada de República Dominicana en Japón, coordinada por el embajador Robert Takata. la Embajada Dominicana en Japón coordinó un seminario de inversión con la participación de empresas, donde los ejecutivos de ProDominicana presentaron las oportunidades de inversión en el país

en Japón coordinó un seminario de inversión con la participación de empresas, donde los ejecutivos de presentaron las oportunidades de inversión en el país lanzamiento de la Guía de Inversión de la República Dominicana en japonés

De igual modo, se trataron importantes temas como los proyectos de movilidad masiva, así como de infraestructura a través de alianzas público-privadas (APP). También se sostuvo un encuentro con la agencia homóloga de ProDominicana en Japón, Jetro, donde se conversó sobre temas de colaboración y la firma de un acuerdo (MOU) entre las partes.

Asimismo, se reunieron con The Japan Chamber of Commerce and Industry y The Tokyo Chamber of Commerce and Industry, con quienes compartieron las bondades y oportunidades de inversión que el país puede ofrecer a sus miembros, quienes son la mayoría de las empresas de Japón, contando con 3.8 millones de afiliados.