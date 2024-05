Conacerd aboga por alianza sectores público privado para fomentar formalización mipymes

El presidente de Conacerd, Antonio Cruz Rojas, indicó que según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el gran problema de las Mipymes no es el dinero, sino el bajo nivel de educación que exhiben. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) planteó que la única forma de lograr que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se formalicen y sean más productivas es si el Estado y el sector privado elaboran planes de políticas educativas que identifiquen aspectos fundamentales.

El presidente de Conacerd, Antonio Cruz Rojas, indicó que según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el gran problema de las mipymes no es el dinero, sino el bajo nivel de educación que exhiben, lo cual impide conocer las ventajas que les ofrece estar formalizadas.

Ventajas de la formalización

Durante la realización del segundo taller presencial de educación continuada para las mipymes asociada a Conacerd en Santo domingo Oeste, el dirigente empresarial citó que dentro de las ventajas de la formalización están:

Poder acceder a las compras y contrataciones de bienes y servicios del Estado Facilidades de préstamos Exportaciones Planes de viviendas

En ese sentido, agregó que la falta de educación en el sector mipyme no les permite conocer las ventajas de la asociatividad, de la cadena valor, de las facilidades que les ofrecen las entidades financieras privadas y del Estado como el Banco Agrícola y Promipyme, los cuales tienen tasa de interés preferenciales para las Mipymes que estén formalizadas.

Asimismo, señaló que datos estadísticos de la ONE arrojan que dentro de las grandes debilidades de las Mipymes están que el 81 % de los propietarios no tienen viviendas propias, 85 % no tienen seguro médico familiar, solo el 35 % dueños ha alcanzado estudio hasta octavo grado, 25 % son bachilleres, 12 % han cursados estudios universitarios, 1.9 % han realizados maestría y 26.1 son empíricos.

"Sugerimos al Estado y el sector privado que juntos realicemos un inventario del compendio e leyes y normativas del sector mipymes, sobre todo a la ley 01-12 de Estrategia Nacional, la cual nació con el objetivo de fortalecer la base legal de la Mipymes para su formalización", dijo el dirigente empresarial.

Destacó que Conacerd es una entidad pionera en educación continuada, a través del Programa de Formación de Lideres Comerciales y Empresariales (Folice), el cual inició con una alianza estratégica con las industrias y las empresas para la educación de las Mipymes.

Entre los temas que se trataron en el taller estaban la asociatividad, formalización, educación financiera para mipymes, aspectos de la Ley 17-19, sobre comercio Ilícito y el Contrabando de Productos Regulados y la eficiencia de los servicios de delivery.