Contrario a lo que plantean varias propuestas de reforma fiscal sobre eliminar incentivos a las inversiones en proyectos renovables, la recién creada Asociación de Usuarios de Paneles Solares de República Dominicana (Adupas) considera que el Gobierno debe aumentarlos para continuar desarrollando la generación a baja escala a nivel nacional, ante un sistema eléctrico "deficiente".

Un grupo de pequeños inversionistas de este subrenglón energético se reunió hoy en el Hotel Intercontinental en Santo Domingo para anunciar la conformación de la primera asociación de usuarios de paneles solares del país, la cual busca proteger y promover los derechos de los usuarios de paneles a través de la defensa legal, educación y apoyo comunitario.

"La realidad es que existen diferentes anteproyectos, por lo que estamos al acecho de lo que venga. Nosotros aspiramos a que haya una reforma, procurando que vengan mayores incentivos, aumentando los incentivos para que esta energía pueda llegar a toda la sociedad", expresó Juan Carlos González, presidente de Adupas.

"No queremos ver un proyecto en el cual se reduzca el porcentaje de incentivo que se da. Inclusive que la misma ley contemple un fondo para que las personas que no tienen el mismo poder adquisitivo puedan acceder a esa energía limpia. Una energía que no daña a nadie", indicó a Diario Libre.

El ejecutivo resaltó que la asociación que, desde hoy, dirige está a favor de que se realicen las reformas, pero respetando los sectores que aportan a la economía y al desempeño de las finanzas del Estado.

El sistema eléctrico es deficiente

Al preguntarle sobre el desempeño del sector eléctrico, González respondió: "La verdad es que el servicio ha cambiado bastante -refiriéndose a que no hay apagones-, pero el sistema es deficiente".

En ese orden, sostuvo que los subsidios al sector eléctrico son un "gran sacrificio" para el Estado y que incentivar el uso de paneles solares y otros tipos de energías renovables ayudaría a que el Gobierno pueda destinar dichos recursos a otros segmentos de la economía.

Durante el conversatorio, los asistentes expresaron su apoyo a la iniciativa de formalizar un grupo que brinde asesoramiento y representación legal a los usuarios de paneles solares en casos de disputas y desafíos regulatorios.

Además, sus fundadores se proponen ser un ente de consulta para asegurar un acceso equitativo a la energía renovable y sostenible, y contribuir con los esfuerzos de alcanzar las metas del Plan Energético Nacional (PEN), a través de la masificación de paneles.

Con su plan de trabajo, buscan aportar valor al proceso de diversificación de la matriz energética, el ahorro de divisas, impulsar la democratización de la energía, dar continuidad a la transición energética y poder llegar al 2030 con más del 30 % de la generación a partir de fuentes renovables.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/12/whatsapp-image-2024-06-12-at-12.06.24-pm.jpeg Parte de la directiva de Adupas (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/12/whatsapp-image-2024-06-12-at-12.06.23-pm.jpeg Usuarios de paneles solares que participaron en la actividad de presentación de la asociación Adupas. (FUENTE EXTERNA)

¿Quiénes conforman la directiva de Adupas?

- Presidente: Juan Carlos González

- Vicepresidente: Antonio José Giráldez

- Secretario: David Henríquez

- Tesorero: Carlos Martínez

- Vocales: Francisco Javier Caro, Manuel Mota, Noel Giraldi, Pierre Nahas, Miguel Logroño y Jackelin Serulle

- Vocales: María Isabel Serulle, Omar Chahin, José Ramón de la Altagracia Martínez, Ernesto de la Cruz y Federico Pagés