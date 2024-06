Empresarios analizan cómo hacer crecer a Iberoamérica en el VII congreso del Ceapi

Bajo el lema "Creer, crear y crecer: Iberoamérica frente al reto de la productividad", más de 400 empresarios de América Latina, el Caribe y de España se encuentran en Cartagena de Indias, Colombia, para participar el VII Congreso Iberoamericano Ceapi (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica).

En el congreso, que se desarrolla entre el 17 y 19 de junio, los empresarios se estarán reuniendo para intercambiar ideas y crear oportunidades de negocios.

"¿Por qué crecer? Porque si no pensamos en crecer, no conseguimos un pacto de todos los empresarios que hoy nos acompañan, de empresarios entre sí, y de empresarios con los gobiernos. No conseguiremos generar el nivel de crecimiento suficiente para que llegue a nuestras poblaciones", expresó Núria Vilanova, presidenta de Ceapi.

Perspectiva de crecimiento

Al iniciar un encuentro con la prensa, transmitido en vivo vía internet, dijo que Iberoamérica necesita crecer suficiente para impulsar que el crecimiento económico llegue a las capas más desfavorecidas de las ciudades.

"Tenemos que hacer un gran pacto para el crecimiento. Este es el principal objetivo de nuestro congreso", apuntó.

En el encuentro, el empresario Jaime Gilinski, presidente del congreso y del Grupo Gilinski, señaló que la única manera para que los países registren crecimiento es a través de la inversión.

"Creo que la única manera en que los países crezcan es con inversión, y nosotros, los empresarios, tenemos esa responsabilidad, y esa inversión lo que genera es empleo", indicó.

Agregó que los empresarios en Colombia tienen la oportunidad de generar buenos empleos.

"Necesitamos que los profesionales y las profesionales que salgan de las universidades tengan la oportunidad de trabajar en diferentes empresas y en diferentes campos, y que les permita desarrollarse a ellos a sus familias como personas de bien y de oportunidad", indicó.

Gilinski precisó que la oportunidad de tener cerca en Cartagena a 450 empresarios, tanto de Colombia como de la región y de España, es un indicativo de que van a ser tres días intensos de reuniones con la oportunidad de intercambiar ideas.

"Así como nos ocurrió en la República Dominicana hace dos años (2022) y en España el año pasado (2023), de estos congresos no solo salen excelentes amistades, sino excelentes oportunidades", agregó.

Dijo que está muy comprometido no solo con el Congreso, sino con Colombia. "Vamos a seguir invirtiendo. Invito a todos los empresarios que están aquí tanto de Colombia como de afuera a tomar esa misma actitud que creo que es lo que nos va a generar cada día un mejor país con más oportunidades para las personas que salen de las universidades y que están en sus vidas personales", dijo el también anfitrión del evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/17/antonio-huertas-presidente-de-madfre..jpg Antonio Huertas, presidente de Mapfre. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/17/cngreso.jpg Núria Vilanova, presidenta de Ceapi; Jaime Gilinski, presidente del congreso y del Grupo Gilinski; yAntonio Huertas, presidente de Mapfre, en rueda de prensa este lunes en Colombia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/17/nuria-milanova.jpg Núria Vilanova, presidenta de Ceapi. (FUENTE EXTERNA)

Durante el 2022, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica realizó su congreso en Punta Cana, República Dominicana. En ese escenario, los líderes empresariales debatieron varios temas, entre ellos: los desafíos y oportunidades del sector tras los efectos de la pandemia del COVID-19 y de la invasión de Rusia a Ucrania.

Este lunes se inició el primer día del VII Congreso Ceapi con los encuentros de negocio, en donde los presidentes de las grandes empresas iberoamericanas se reúnen de manera privada para intercambiar ideas y crear oportunidades de negocio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/17/encuentros.jpeg Encuentro de empresarios que asistieron a Cartagena de India. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/17/empresarios-debaten-sobre-oportunidades-de-negocios..jpeg Los empresarios intercambian ideas de oportunidades de negocios. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/17/encuentro-de-negocios.jpeg Encuentros privados de empresarios que participan en el VII Congreso Ceapi. (FUENTE EXTERNA)

En el encuentro están presentes empresarios colombianos y de otras partes de la región como:

Directivos de Grupo Gilinski Aviatur Grupo Daabón Toto Procafecol Nutresa Grupo Energía Bogotá Bancolombia

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, señaló que en la región hay elementos que disturban como la falta de seguridad jurídica y los cambios bruscos de gobierno de un extremo a otro.

"Las propias condiciones de seguridad física en la región deben mejorar sustancialmente en la región, para que el mundo empresarial y el mundo laboral caminen en un entorno más positivo, para poder aprovechar esas oportunidades que no hemos podido aprovechar en otros tiempos", precisó.