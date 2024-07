Los contribuyentes podrán verificar su cumplimiento fiscal con nuevo Scoring Tributario de la DGII

Luis Valdez Veras, director general de Impuestos Internos (DGII), presentó este miércoles el sistema de calificación "Scoring Tributario", a través de cual los contribuyentes podrán verificar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El Scoring Tributario fue puesto a disposición, en una primera etapa, de los 633 grandes contribuyentes que representan el 75 % de la recaudación de la DGII a través de la oficina virtual de cada uno de estos.

"Esto quiere decir que de hoy en adelante los grandes contribuyentes, accediendo a su oficina virtual, puedan ver el nivel de cumplimiento tributario que tienen; si tiene cinco estrellas amarillas, es un contribuyente que cumple al 100 % con sus obligaciones", explicó el director general de la DGII.

El sistema será evaluado a través de una puntuación de cinco estrellas. Si alguna de estas está en gris, significa que tiene una falta con la administración tributaria.

El objetivo de esta herramienta es que la DGII no tenga que comunicarles a esos contribuyentes si están en falta o no, por lo cual recibirían multas, si no que puedan llevar un control de sus obligaciones.

Durante la presentación de la herramienta, Valdez informó que un 96 % de los grandes contribuyentes se sumó a facturación electrónica dentro del plazo establecido por la Ley 32-23 de facturación electrónica en la República Dominicana y que el 99 % de los grandes contribuyentes está al día con su cumplimiento tributario.

Hasta el momento ni las medianas ni las pequeñas empresas están dentro del Scoring Tributario, pero los datos de estas agrupan por sectores para tener al día esa información.

De acuerdo a Valdez Veras este sistema fomentará una mayor transparencia y confianza en las relaciones entre los contribuyentes y la administración tributaria, agilizará la respuesta a los trámites, mejorará la imagen y reputación empresarial, y promoverá una cultura de cumplimiento fiscal.

Consultas técnicas

De igual forma se puso a disposición de las asociaciones empresariales un compilado de todas las consultas técnicas que ha emitido la DGII durante 17 años.

"Son consultas que los contribuyentes les hacen a la institución sobre distintos aspectos. Hemos encontrado en este compilado, durante 17 años, unas 5,163 consultas que ha emitido la institución y las estamos poniendo a disposición del público, aunque están en la página de la DGII, pero ahora mediante una memoria y un archivo digital", explicó Valdez Veras.

