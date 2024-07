Aerodom realiza financiamiento récord de US$940 millones en mercados internacionales

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) -subsidiaria de VINCI Airports- informó este domingo que cerró un financiamiento por US$940 millones, que comprenden una emisión global de bonos por US$500 millones y un contrato de crédito por US$440 millones.

En una nota de prensa, la entidad informó que los fondos del financiamiento se utilizarán para cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión Renovado y Reformado que se promulgó en diciembre 2023, mediante el cual se extendió el término de la administración y operación de los seis aeropuertos estatales hasta 2060.

Entre los compromisos de ese contrato, Aerodom acordó hacer un pago inicial de concesión de US$775 millones al Estado dominicano, se comprometió a financiar mejoras en sus aeropuertos y a construir una nueva terminal para el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez en Santo Domingo.

Dijo que la contratación de facilidades crediticias estuvo liderada por el Banco Popular Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., New York Agency, Citigroup Global Markets Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., Popular Bank LTD. INC. y The Bank of Nova Scotia. JPMorgan, Citigroup y Scotiabank fueron los coordinadores de la colocación.

"Nos sentimos muy satisfechos de haber realizado el segundo pago del canon de concesión al Estado dominicano para completar el compromiso de 775 millones de dólares, y a la vez, estar en el proceso de la ejecución de las mejoras acordadas para el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez incluyendo la próxima construcción de la nueva terminal de dicho aeropuerto," expresó Mónika Infante Henríquez, directora general de Aerodom.

Los bonos emitidos tuvieron una cartera de pedidos, generando una de las mayores sobre suscripciones para un emisor corporativo latinoamericano a la fecha, alcanzando un máximo de ~US$3,000MM (6.0x) y recibiendo ofertas por más de ~US$1,300 millones desde antes que se publicara el anuncio oficial. Han sido, por igual, los bonos corporativos de alto rendimiento colocados a menor tasa, desde enero de 2021.

Aerodom resalta que el acuerdo de casi mil millones de dólares se encuentra entre los financiamientos corporativos más grandes en la historia de la República Dominicana.