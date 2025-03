Empresarios confían en que RD alcance a ser de renta media alta, pero citan desafíos

El país sigue avanzando en producción y atracción de inversiones, lo que impulsa su crecimiento económico. Sin embargo, diversos factores limitan su pleno desarrollo para consolidarse como una economía de renta media alta, como apostó el presidente Luis Abinader, en su quinto discurso de rendición de cuentas.

Ayer, economistas y empresarios participaron en el evento Visión de Negocios 2025, organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), en el que analizaron las perspectivas y necesidades del sector industrial en el contexto del segundo mandato de Donald Trump y los cambios en el panorama económico global.

El economista Andrés Dauhajre destacó que el país cuenta con los recursos y el potencial para continuar liderando el crecimiento en la región. No obstante, subrayó la necesidad de atender problemáticas estructurales como la evasión fiscal y el alto nivel de deuda pública, aspectos que pueden afectar la estabilidad económica a largo plazo.

Durante el evento, se le preguntó a Dauhajre sobre las oportunidades para fortalecer la inversión extranjera. En su respuesta enfatizó que la mejor señal para los mercados es reducir la dependencia de las agencias calificadoras de riesgo, cuyas evaluaciones consideró "ligeras".

"El país tiene un control de cambios que no siempre se menciona abiertamente. Si alguien necesita comprar dólares y no los consigue con facilidad, eso debe ser un punto de análisis. En lugar de enfocarnos en la opinión de las calificadoras, debemos demostrar nuestro compromiso con la disciplina fiscal y la eficiencia en el uso de los recursos públicos" Andrés Dauhajre Economista “

Dauhajre también hizo una crítica al gobierno, señalando que, muchas veces, los impuestos recaudados no se destinan a mejorar la infraestructura o los servicios esenciales, sino a gastos innecesarios.

Para el gerente en el país de Interenergy, Roberto Herrera, uno de los desafíos para seguir avanzando es el servicio eléctrico.

"El mejor negocio para la República Dominicana es arreglar las distribuidoras de electricidad" Roberto Herrera Gerente de Interenergy “

Añadió que es necesario despolitizar el renglón y crear un plan de trabajo que incluya la medición exacta de las pérdidas, invertir en infraestructura e ir desmontando el subsidio en sectores que no lo necesitan.

La inversión pública

El país atraviesa la inversión pública más baja en los últimos 60 años, advirtió Magín Díaz, exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos.

Precisó que dicho gasto está cerca del 2 % del producto interno bruto (PIB) . "Entonces, un país en este estadio de desarrollo no puede seguir creciendo sostenidamente y manteniendo calidad de vida con una inversión en infraestructura pública del 2 % del PIB. Eso no existe. No existe", expresó.

Calculó que la inversión tendría que ser del 4 % o 5 % del PIB.

El reto de la minería actual Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, explicó que el "gran reto" que enfrenta el país en la minería es la falta de educación, lo que impacta en el desarrollo de la actividad, las exportaciones y, por ende, en la economía. "República Dominicana no es un país de tradición minera, por lo que no hay mucho entendimiento. Yo pienso que lo primero que el país debe hacer es educar en minería responsable y en su impacto en la creación de empleos de calidad", expresó, Asimismo, señaló que el tema se ha politizado.