Fabricio Gómez Mazara: "Promipyme no es un banco de pobres ni un banco que deba regalar recursos"

El director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Fabricio Gómez Mazara, dijo este lunes que este organismo "no es un banco de pobres ni un banco que tiene que regalar recursos".

El funcionario aclaró que Promipyme es una institución adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, al tiempo que explicó que "en la cultura occidental no se puede estigmatizar a los clientes. Un microempresario es una persona que arriesga un pequeño capital, pero su límite es el cielo. Repito, este no es un banco de pobres porque no queremos estigmatizar a nuestros clientes".

Durante su participación en LA Semanal con la Prensa, Gómez Mazara destacó que los líderes empresariales de hoy comenzaron siendo microempresarios y que "ese es el papel fundamental de Promipyme, con servicios financieros y no financieros en todo el territorio nacional".

¿Con quién compite Promipyme?

El director de Promipyme hizo una comparación entre la tasa de interés promedio de la entidad y otras instituciones privadas de microcrédito, así como con las informales. Dijo que Promipyme tiene una tasa del 12 %, que es una tasa subsidiada dedicada al apoyo del tejido productivo.

"Estamos por debajo de los bancos comerciales, pero también de las instituciones y cooperativas de crédito. Al final, con quien compite el ecosistema de microcrédito de Promipyme y las instituciones de microcrédito del sector privado es con el prestamista informal", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/24/whatsapp-image-2025-03-24-at-53837-pm-94955db8.jpeg Fabricio Gómez Mazara al explicar la tasa Promipyme versus entidades en el mercado financiero. La línea roja punteada es la tasa de interés de Promipyme que es un 12 %. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Peligro en los préstamos informales

Gómez Mazara explicó que los prestamistas informales están cobrando un módico 5 % semanal, lo que equivale actualmente a un 244 % al año, lo que representa que las personas que incurren en este tipo de préstamos pueden terminar pagando hasta el triple del monto originalmente solicitado.

También mencionó el "módico 20", que es cuando el prestamista cobra el 20 % mensual por el monto que presta, lo que genera altos intereses.

"Todos los días, una de las variables de decisión que tomamos en cuenta es dónde hay mayor presencia de prestamistas informales. El año pasado, hicimos 22 ferias de crédito en el territorio nacional, y una de las variables de decisión sobre dónde hacerlas primero y dónde después es dónde hay mayor presencia de prestamistas informales", dijo.

En esa misma línea, resaltó que "las guaguas, las rutas, terminan adueñándose de alguna manera del trabajo de terceros porque cobran tasas onerosas. Además, con Promipyme no vamos a su casa con un altoparlante a avergonzarlo por un crédito; tenemos maneras más profesionales de hacer que usted se ponga al día".