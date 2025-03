Francesca Rainieri, la primera presidenta de la Amchamdr en 101 años

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) anunció la elección de su primera presidenta mujer en sus 101 años de historia, un hito que refleja la evolución y diversificación de la entidad. Mediante votación, Francesca Rainieri fue designada para asumir la dirección de la organización.

La información fue adelantada por Edwin de los Santos, actual presidente hasta el 2 de abril, durante su último discurso al frente de la Amchamdr. Empresarios y miembros del sector privado han valorado positivamente la elección de Rainieri, resaltando su liderazgo, visión y compromiso con el desarrollo económico del país.

Rainieri es una destacada empresaria de la industria turística dominicana. Junto a su familia, ha sido pieza clave en la promoción de Punta Cana, el principal destino turístico del país. Se unió al Grupo Puntacana en 2001 como gerente de Planificación Estratégica y en 2004 asumió el cargo de directora de Hospitalidad.

Actualmente, se desempeña como vicepresidenta Senior Administrativa, contribuyendo a la organización de las distintas unidades de negocio del grupo y a la implementación del sistema SAP en sus procesos administrativos.

Rainieri posee una Licenciatura en Ciencias con doble titulación en Finanzas y Emprendimiento, además de una especialidad en Economía por Babson College, Estados Unidos.

Francesca Rainieri confía en que no será la única ni la última

"El trabajo va generando sus frutos. Y yo he estado muy involucrada en la Amchamdr. Realmente, ha llegado el momento de evolución en ese sentido. Amchamdr, en República Dominicana, ya está abierto a tener una presidenta, pero no solo porque sea mujer, sino porque todo se ha alineado", expresó Rainieri.

Sobre el papel de las mujeres en el sector empresarial, enfatizó: "No soy de las que cree que ser mujer o no serlo deba ser un factor determinante. Creo que hay que generar oportunidades para que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos como queremos".

Sostuvo: "No sé cuántas mujeres participaron en Amchamdr en el pasado, pero sé que mi mamá fue una de ellas. En su momento, por diversas razones, dejó la organización. Ella tenía el objetivo de desarrollarse en Amchamdr, pero no lo logró. Tal vez, en ese entonces, ni siquiera la misma institución estaba preparada".

De acuerdo con la historia de los presidentes de la Cámara, Frank Rainieri, padre de Francesca, presidió la institución en el período 1986-1988.

Rainieri reconoció que el entorno empresarial dominicano ha evolucionado y ha abierto espacios para la participación equitativa: "Para mí, es un honor ser la primera presidenta de la Amchamdr, pero sé que no seré la única ni la última. Eso es lo realmente importante".

Habló sobre el reto que representa asumir este liderazgo: "Ahora tengo una responsabilidad mayor porque, al ser mujer, de manera indirecta muchas personas esperan que yo tenga que probar lo que sé que no debe ser probado y que no es necesario, porque no tiene que ver con el género, sino con la capacidad, la habilidad, las destrezas y el desarrollo que cada quien quiera lograr".

Trayectoria dentro de la Amchamdr

Sobre su experiencia en la institución, explicó: "En la Amchamdr, no se asume un cargo fácilmente. Primero, tuve que ser votada por la membresía, que elige a quienes forman parte del Consejo. No es un grupo selecto quien decide, sino la propia membresía. Fui parte del Consejo de Directores por varios años. Luego, los expresidentes, junto con el Comité Ejecutivo, eligen a quienes de ese Consejo pueden ser parte del Comité Ejecutivo".

Rainieri detalló que el proceso de liderazgo dentro de Cámara sigue una estructura definida: "Una vez dentro del Comité Ejecutivo, se inicia como tesorero, luego como secretario, después nuevamente como tesorero, luego como vicepresidente y, posteriormente, como otro vicepresidente (ya que hay dos). Finalmente, entre los dos vicepresidentes, el comité de expresidentes confirma cuál de ellos puede asumir el rol de presidente. Es decir, es un proceso; no es una elección directa".

Rainieri también abordó el verdadero propósito de la organización, resaltando no es un gremio empresarial. Su objetivo es crear lazos y apoyar el desarrollo del comercio entre los Estados Unidos y la República Dominicana. "Todo lo que implique desarrollar, facilitar, expandir y hacer crecer ese comercio es parte de nuestra labor", dijo.

Insistió en la importancia de la institución en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, con el sentido de influir tanto a nivel local como en Estados Unidos, apoyar los lazos para que se facilite el comercio entre ambos países.

