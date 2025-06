¿Quién elige tu ARS en tu primer empleo? El derecho que muchos desconocen

Cuando obtuvo su primer empleo, cursando aún su carrera universitaria, María Aybar desconocía sus derechos al pasar a ser una empleada formal.

Al cumplir los tres meses probatorios, Aybar fue requerida por el departamento de Gestión Humana, donde simplemente le entregaron su carné de afiliación a una Administradora de Riesgo de Salud (ARS) cuyo nombre le resultaba desconocido.

"Nunca me hablaron del plan ni del tipo del seguro. Yo entiendo que deben explicar las cosas (en las empresas) porque, al final, es un dinero que se devenga de lo que tú vas a ganar y es bueno tener el conocimiento. No fue que me dijeron tú tienes la opción de elegir o estas son las opciones", afirmó la joven.

Otra desventaja que se ha encontrado es que es muy limitada la red de prestadores donde su seguro médico es recibido, por lo que ha tenido que hacer una selección de clínicas y doctores donde ya sabe que será atendida sin complicaciones.

"Para cambiarme me dijeron que tenía que esperarme un año. Al final los procesos se hacen tan largos que la gente suelta eso y se queda así", comentó desilusionada.

Rol del empleador

La afiliación por primera vez a una ARS es el proceso mediante el cual una persona se integra formalmente al sistema de seguridad social en salud. Esto le permite acceder a los servicios médicos, medicamentos y prestaciones que cubre su seguro de salud, mientras dure la relación laboral y mientras se mantengan las cotizaciones al día.

Cuando una persona empieza a trabajar con contrato formal, su empleador está obligado por ley a inscribirlo en el Sistema de Seguridad Social, lo que incluye la afiliación a una Administradora de Riesgo de Salud (ARS).

Plazo de 10 días

Diario Libre conversó con Carolina Cáceres, directora de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), quien explicó que, cuando se trata de un primer empleo, hay un plazo de diez días donde el empleado puede escoger la ARS a la que quiere pertenecer.

Pasado este período, si el afiliado, no marca una selección, entonces pasa a la tómbola para el proceso de afiliación automática.

"La afiliación automática la establece el reglamento de afiliación al Seguro Familiar de Salud (SFS). Esta ocurre cuando un empleado inicia por primera vez a trabajar, es registrado por su empleador, si él, como afiliado, no selecciona una ARS dentro de los 10 primeros días, el sistema aleatoriamente le selecciona una ARS, que debe ser la ARS por la que mayor cantidad de afiliados tenga ese empleador", detalló.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/07/050625-dialogo-libre-silsaril-029-c210393c.jpg Carolina Cáceres, funcionaria de la Sisalril. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Cáceres indicó que se realiza de esta manera porque el sistema entiende que si en una empresa la mayoría de los empleados están dentro de una misma aseguradora "es porque están satisfechos con la red cercana contratada por esa ARS".

Al plantearle el caso de Aybar, aclaró que debe revisarse la documentación para verificar si fue un proceso voluntario, tal vez firmando alguna documentación proporcionada por el empleador sin leerla detenidamente, o, si realmente cayó en la afiliación automática.

"En el automático no hay nada que hacer, porque hay una selección que el sistema dice me toca ir a tal, tener ese afiliado. Ahora bien, eso no quita que el (afiliado) esté confundido y que sea voluntario y que diga esa ARS que seleccionó sea de manera irregular, y de eso nosotros nos encargamos", destacó.

"Si la afiliación dice voluntaria y el afiliado dice que no seleccionó, se inicia un procedimiento de investigación a los fines de culminar y que pueda traspasarse la ARS de su elección", agregó.

Con respecto a la diferencia de caer en una ARS u otra, Cáceres remarcó que "todas las ARS tienen el mismo plan básico de salud. La diferencia está en la red de prestadoras".

Algunas ARS tienen mayor cantidad de prestadores por ser tal vez más grandes, por tener mayor cantidad de personas afiliadas, pero hay otras más pequeñas porque están concentradas en algunos lugares específicos y alrededor de ahí es que contratan su red de prestadores.

En cuanto al traspaso de una ARS a otra, la funcionaria de la Sisalril dijo que el sistema se ha modernizado, permitiendo hacerlo de manera ágil, totalmente digitalizado.

¿Qué dice la Ley 87-01 sobre Seguridad Social? El afiliado, a nombre de su familia, tendrá derecho a elegir la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) y/o Prestadora de Servicios de Salud (PSS) que más le convenga. Ninguna ARS y/o PSS podrá rechazar o cancelar la afiliación de un beneficiario por razones de edad, sexo, condición social, de salud o laboral.