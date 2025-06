La actividad minera es una actividad compleja y de alto riesgo, donde la vida del trabajador está en constante peligro, pero gracias a los protocolos, tecnología avanzada y equipos especializados, las lesiones son mínimas en la República Dominicana.

Un ejemplo importante ocurrió en 2022 en la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), cuando varios mineros quedaron atrapados bajo tierra. Estos colaboradores fueron rescatados sin pérdidas humanas por la capacidad y la preparación que tienen los técnicos en el país para enfrentar emergencias mineras.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que las grandes mineras que trabajan de la mano con las autoridades dominicanas lo realizan con altos estándares de seguridad internacional.

"Sabemos que cada operación subterránea, cada faena de perforación, cada intervención técnica entraña riesgo. Pero también sabemos, y lo hemos demostrado en la práctica, que sabemos que es posible mitigarnos con políticas claras, formación continua, protocolos eficaces y una cultura organizacional centrada en el cuidado de las personas", señaló el funcionario.

En el país se han realizado importantes mejoras en todo lo que tiene que ver con la minería artesanal. De hecho, han capacitado a más de mil personas para el fortalecimiento y preparación de riesgo en este sentido.

"Contamos ya con una brigada de 28 rescatistas de respuesta a emergencia a la minería artesanal. Es decir, hemos realizado grandes avances en todos los aspectos relacionados con la seguridad ocupacional", dijo Santos al participar en la apertura del V Congreso de la Sociedad Dominicana de Prevencionistas de Riesgos Laborales (Sodoprela).

En el acto, el presidente de Sodoprela, Sony Mercedes, aseguró que el sector minero en el país cuenta con altos estándares de seguridad.

"Nosotros casi nunca escuchamos cuando hay emergencias, porque en realidad casi no tienen emergencias graves. Ocurren accidentes, pero ellos tienen estándares muy altos de seguridad. El mejor ejemplo que yo doy de un caso de emergencia fue lo que pasó en Cormidon, en el 2022", destacó.

Explico que en Cormidon se tuvo el mismo caso que en Chile, el famoso caso de los 33 mineros, donde varias personas quedaron atrapadas en una mina bajo tierra.

"Toda la emergencia fue gestionada por el sector privado y salieron todos, no murió nadie. O sea, fue una emergencia exitosa, no hubo víctima", precisó.

Sin embargo, señaló que la minería artesanal es un desafío en la República Dominicana por el alto grado de informalidad que existe.

"Las estructuras existen, los beneficios están, pero necesitamos estar regulados y estar dentro del sistema porque si yo soy un trabajador artesanal que entra en un hoyo a sacar larimar y no estoy dentro del sistema, no voy a tener beneficio, no me pueden dar apoyo", resaltó el ejecutivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/10/whatsapp-image-2025-06-10-at-123453-pm-d1d8d9e6.jpeg Joel Santos, ministro de Energía y Minas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/10/whatsapp-image-2025-06-10-at-123452-pm-9d81d24c.jpeg Sony Mercedes,el presidente de Sodoprela. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

¿Cuáles han sido los principales desafíos desde la fundación de Sodoprela?

Mercedes explicó a Diario Libre que uno de los mayores retos ha sido la organización del gremio y el establecimiento de estándares claros de calificación profesional. Hoy en día, muchas personas que trabajan en áreas relacionadas con la prevención se autodenominan prevencionistas, sin contar con la formación técnica necesaria.

Dijo que otro gran desafío ha sido fomentar una cultura preventiva tanto en el sector público como en el privado.

"Muchos de los accidentes que ocurren en el país, como los de Merca Santo Domingo o el de San Cristóbal, son completamente evitables si se implementaran las medidas correctas de manera oportuna", apuntó el titular Sodoprela.

Por último, señaló que "enfrentamos una importante limitación regulatoria. Aunque existe el reglamento 522-06, este está más orientado a la industria general y no cubre adecuadamente otros sectores como la construcción o la minería. La normativa necesita ser actualizada y ampliada".