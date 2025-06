El sector industrial del plástico reitera su oposición a la eliminación del producto

Representantes del sector industrial del plástico en la República Dominicana reiteraron su oposición a la eliminación total de los plásticos, en el marco del debate sobre la modificación de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. En su lugar, abogan por una estrategia basada en la ciencia, la sostenibilidad y la responsabilidad compartida.

"La República Dominicana está en un buen momento para hacer las cosas bien hecha, que no afecte el empleo y los ingresos de los dominicanos y que la ley que salga sea una que beneficie a todo el mundo", expresó Cristian Halaby Fernández, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico de Colombia.

Destacó que, en la vida moderna, prescindir de empaques adecuados podría generar un impacto ambiental y sanitario aún mayor, al dificultar la conservación, el transporte y la higiene de los productos.

"Si tomamos acciones por temas ideológicos o por percepciones y tomamos las decisiones mal tomadas, aunque tengamos las mejores intenciones vamos a hacer un daño superior a lo que hoy tenemos", señaló Halaby Fernández.

Señaló que "el plástico existe porque el ser humano lo necesita".

Al participar en el conversatorio "Rompiendo mitos sobre el plástico", organizado por la Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (Adiplast), Halaby Fernández aseguró que el foam (poliestireno expandido) sí es reciclable y puede ser desarrollado con aditivos biodegradables.

"No es el material el problema, sino lo que hacemos con él. El plástico bien gestionado puede ser parte de la solución. Lo importante es tener diferentes alternativas que promuevan la economía circular: el reciclaje, la innovación y la aceleración de la biodegradación son las respuestas de la industria", afirmó.

El especialista citó varios mitos frecuentes, como la creencia de que los empaques no son necesarios para frutas y verduras, que los productos biodegradables se convierten en micro plásticos o que no desaparecen del todo.

También explicó que el desperdicio de alimentos representa cerca del 8 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por lo que los envases juegan un rol crucial en su conservación.

El ejecutivo hizo un repaso técnico por los principales tipos de plásticos y sus usos: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP y PS, entre otros.

"No hay nada más dañino que la pobreza porque cuando usted no tiene comida en el plato, a usted no le importa el medio ambiente", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/12/12062025---actividad-en-adiplast---neal-cruz-2-fa576b66.jpg José María Munné, director ejecutivo de la Adiplast. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/12/12062025---actividad-en-adiplast---neal-cruz-9-4898f9b9.jpg Cristian Halaby Fernández, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico de Colombia. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/12/12062025---actividad-en-adiplast---neal-cruz-6-b02d2eee.jpg Ejecutivos de Adiplast y Cristian Halaby Fernández, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico de Colombia, se reunieron con periodistas y representantes de diferentes medios de comunicación. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/12/12062025---actividad-en-adiplast---neal-cruz-1-b3c89171.jpg Cristian Halaby Fernández, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico de Colombia. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/12/12062025---actividad-en-adiplast---neal-cruz-5-53445e1a.jpg Circe Almánzar fue la moderadora del conversatorio "Rompiendo mitos sobre el plástico", organizado por la Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (Adiplast). (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Adoplast en RD

José María Munné, director ejecutivo de la Adiplast, explicó que la entidad ha estado involucrada desde el inicio del proceso de creación de la ley, hace más de una década, y ha colaborado con su implementación desde el 2020.

Recordó que el sector del plástico en República Dominicana está compuesto por más de 470 empresas que generan alrededor de 42,000 empleos y aportan más de 59,000 millones de pesos en ventas anuales y exportaciones superiores a los 700 millones de dólares.

Además, respecto a la incorporación de aditivos biodegradables, Munné afirmó que, aunque es una inversión importante, las empresas productoras de foam en el país ya han asumido el costo, logrando que el 100 % del foam fabricado a nivel nacional incluya aditivos de biodegradación, sin afectar el precio al consumidor.

"Debemos de trabajar de manera constructiva para que primero no haya prohibición de ningún producto, pero que sí tomemos en cuenta acciones y medidas que apoyen y fomenten la sostenibilidad, tanto en el plástico como en otros productos", enfatizó.

El titular de Adiplast destacó que la prohibición de cualquier producto es improcedente.

"En realidad todos los productos tienen sus ventajas y desventajas. El plástico en realidad no es ni mejor ni peor que cualquier otro producto. Entendemos que debemos de trabajar de manera constructiva para que, primero, no haya prohibición de ningún producto, pero que sí tomemos en cuenta acciones y medidas que apoyen y fomenten la sostenibilidad, tanto en el plástico como en otros productos", resaltó María Munné.

Adiplast propone que se fomente la reciclabilidad y el ecodiseño de los productos, donde se pueda aditivos de biodegradación para que el producto tenga un ciclo de vida más productivo y más sostenible con el medio ambiente.

Agregó que hay que recordar que la sostenibilidad no es solo lo ambiental, también es lo económico y lo social.

"Tenemos que fomentar el apoyo a las empresas de que puedan tomar esas medidas dentro de sus procesos productivos para así apoyar que el sector pueda continuar aportando a la economía nacional", argumentó el ejecutivo.