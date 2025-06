El sector construcción exige soluciones estructurales y legales con mano de obra haitiana

El sector de la construcción en la República Dominicana enfrenta una ralentización debido a varios factores, entre ellos la disminución de mano de obra haitiana, consecuencia directa de operativos migratorios recientes y de la limitada emisión de permisos de trabajo para trabajadores extranjeros.

"Creemos que hay que seguir buscando los caminos para una solución sostenible y que permita que esos trabajadores puedan seguir desarrollando actividades en el país dentro del marco de la ley y dentro del marco de procesos organizados", señaló este miércoles Jorge David Pérez, nuevo presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem).

Advirtió que sectores como la construcción y la agricultura están siendo afectados por la escasez de mano de obra porque son altamente dependiente del personal extranjero.

Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), indicó que los operativos migratorios han reducido la asistencia en las obras y afectado directamente la construcción de viviendas.

"La construcción de viviendas definitivamente ha sido afectada por el tema migratorio. Sabemos que los operativos que se han estado realizando, tal vez de manera no tan organizada como quisiéramos, han afectado la asistencia a las obras. Aquí nuestra posición es que nosotros pedimos que se cumpla la ley", precisó Meléndez.

Señaló que tienen el número de 87,000 permisos de trabajo con base en la estadística oficial de 435,000 puestos de trabajo que existen en la construcción.

Añadió que, como parte de la mesa de trabajo del Consejo Económico y Social (CES) para tratar el tema migratorio, esperan que en ese espacio se logren los objetivos de tener los permisos de trabajo para que la construcción no se vea afectada.

"No podemos decir que están detenidos, pero hay ralentización. Y eso, por supuesto, impacta el costo también de la vivienda. Tenemos que entender que cuando un proyecto se programa para realizarse en un tiempo determinado, si hay un aumento de ese tiempo debido a la disminución de personal, eso impacta los costos financieros en general", apuntó la titular de Acoprovi.

Mipymes de la construcción

Desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas, Eliseo Cristopher, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), fue contundente:

"Hay que dar permiso de trabajo, sí o sí. Si hoy carecemos de esa mano de obra que es importante en el país, el país se detiene. Entonces, el Gobierno, la sociedad civil, el CES, todos van a concluir al final con que va a haber una apertura", precisó el empresario.

Aclaró que es apertura o los permisos deben ir acompañados de otras acciones como un plan a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, precisó que se debe trabajar en la formalización del sector construcción.

"Debemos trabajar la formalidad de las pequeñas empresas, debemos trabajar la inclusión de las pequeñas empresas, debemos trabajar la mecanización de las pequeñas empresas, que esa es la base para lograr un cambio sostenido en lo que es la mano de obra en el sector construcción", destacó el titular de Copymecom.

Reiteró que sí han sentido la falta de mano de obra en algunos momentos determinados, pero que ahora los haitianos que están legales en el país están subiendo los costos de mano de obra.

"Los haitianos que están legales, aumentan su precio. O sea, porque como quiera que sea, cuando nos falta mano de obra, es que no la tenemos, no aparece mano de obra que no sea dominicana. Aparece la misma mano de obra, solo que los que tienen los permisos se cotizan un poquito más", aseguró.

Resaltó: "Hemos sentido realmente la carencia, la falta de la mano de obra en algunos momentos determinados. Situación que también aplaudimos, que el Gobierno está tratando de hacer país, porque en este momento tenemos una situación país con el tema de la migración en la República Dominicana".

Programa de liquidez

Cristopher valoró positivamente el programa de liquidez por 81,000 millones de pesos aprobado recientemente por la Junta Monetaria, pero advirtió que, si los recursos no llegan a las pequeñas empresas, el impacto será limitado.

"Los grandes constructores ya tienen acceso a financiamiento. Son las mipymes las que necesitan ser incluidas para transformar el sector de manera sostenible", apuntó.

Destacó que no se hace nada con que lleguen los recursos y se queden fluctuando arriba en los grandes empresarios.

"Ya esa gente tiene dinero. El sector de la construcción es altamente productivo. Tenemos dos realidades en el sector construcción: los grandes y los pequeños. Los grandes están resueltos. Es a los pequeños que tenemos que buscarle soluciones", apuntó.

Nueva directiva

En el marco de la exposición anual de sus memorias, la Adocem presentó este miércoles su junta directiva correspondiente al período 2025-2027 encabezada por Jorge David Pérez, director general de Argos Dominicana.

El nuevo consejo directivo de Adocem está compuesto por Enrique García de Cementos Progreso como vicepresidente; Félix González de Cemento Santo Domingo, secretario; Adriano Brunetti de Domicem, tesorero; Cruz Amalia Rodríguez de Cemento Cibao como vocal, y como pasado presidente, Giuseppe Maniscalco de Cemento Panam.

En sus primeras palabras como presidente de Adocem, Pérez manifestó que inicia esta etapa con el propósito de dar continuidad a una labor que ha sido fruto del trabajo colectivo y la visión compartida de los miembros de Adocem, como testimonio del compromiso de todos con la sostenibilidad, la innovación, y el crecimiento del país.