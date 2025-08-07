Aduanas de la India y la República Dominicana firman acuerdo

El director de la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC) de la República de India, Surjit Bhujabal, y el director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, firmaron un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo para que los Operadores Económicos Autorizados (OEA). ( FUENTE EXTERNA )

El director general de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, y el director de la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC) de la República de India, Surjit Bhujabal, firmaron un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo para que los Operadores Económicos Autorizados (OEA), de ambos países obtengan las mismas ventajas comerciales y facilidades aduaneras en todos los puertos y aeropuertos de las dos naciones.

Esto, con el fin de que los exportadores dominicanos potencien sus actividades comerciales con este importante mercado y, a su vez, las relaciones del país con una de las economías más importantes del mundo.

De acuerdo con la nota de prensa, para la materialización de este acuerdo, se estableció un Plan de Acción Conjunto de los Programas OEA, de cara a mejoras de seguridad para las cadenas de suministro de extremo a extremo y la facilitación del comercio.

Asimismo, se establecieron canales de contactos directos, a través de representantes de ambas Aduanas, un marco de cooperación estrecha que incluye el intercambio de información sobre los criterios de autorización para los miembros OEA y los procesos de despacho de fronteras.

Ambas Aduanas acordaron, también, realizar visitas de Validación Conjunta en los territorios aduaneros para la evaluación del programa OEA de la contraparte y verificar la compatibilidad mutua.

El director de la DGA fue recibido en la Embajada de la República Dominicana en Nueva Delhi, capital de la India, por el embajador ante la República India, Francisco Compres y el ministro Consejero, Fernando Chávez.

El representante de las aduanas dominicana felicitó el trabajo del equipo que dirige el Canciller Roberto Álvarez por todas las gestiones que lograron con el gobierno Indio que preside el primer ministro Narendra Modi.

Hub Logístico

Asimismo, Sanz Lovatón realizó un recorrido por en el área de carga del aeropuerto de Nueva Delhi, para constatar los procedimientos de almacenaje, recepción y despacho de mercancías que entran y salen de ese país por la vía aérea.

Todo esto como parte del plan de consolidar a la República Dominicana como un Hub Logístico de clase mundial.

La delegación india estuvo integrada por el comisionado principal de CBIC, Akhil Kumar Khatri, Comisionado principal de la Dirección de Aduanas Internacionales, Anupam Prakash, el comisionado adicional, Anurima Sharma, y los comisionados conjuntos, Amit Kumar Gupta y Pradeep Kumar.