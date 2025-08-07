Magín Díaz: "El desarrollo de las mipymes es una prioridad para la política económica del Gobierno"

Desde la izquierda, el viceministros de Comercio Interno del MICM, Ramón Pérez Fermín; los ministro de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz, y de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, y el viceminsitro de Fomento a las Mipymes, Jorge Guillermo Morales Paulino, durante el encuentro con los representantes del sector mipymes. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de seguir promoviendo un entorno favorable para el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, los ministros de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz, y de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, sostuvieron un encuentro con representantes de las mipymes, como parte del compromiso del Gobierno con el diálogo permanente y el fortalecimiento del aparato productivo nacional.

Durante el encuentro, celebrado en la sede del MICM, los ministros escucharon propuestas e inquietudes en torno a temas clave para el desarrollo del sector.

Reiteraron, además, la disposición del Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, de continuar articulando esfuerzos que garanticen un mayor acceso al financiamiento, mejores condiciones operativas y el fortalecimiento de la capacidad productiva de este sector, que representa el 89.5 % del tejido productivo nacional.

El ministro Ito Bisonó aseguró que este tipo de espacios reafirma la visión del Gobierno de trabajar mano a mano con los sectores productivos.

"Las mipymes son el corazón de la economía dominicana. Desde el MICM estamos comprometidos con fomentarlas y garantizar que cuenten con el apoyo necesario para superar retos, crecer y generar empleos en todo el país", expresó.

Además, Bisonó subrayó que el MICM mantiene una política de puertas abiertas y contacto permanente con todos los sectores productivos, sin excepción, reiterándoles que cuentan con esta gestión para seguir impulsando soluciones conjuntas que fortalezcan su desarrollo.

Prioridad

El ministro Magín Díaz destacó que el desarrollo de las mipymes es una prioridad para la política económica del Gobierno, y aseguró que desde el Ministerio de Hacienda y Economía se trabajará estrechamente con el MICM para alinear acciones, recursos e iniciativas que impulsen la sostenibilidad y el crecimiento de este sector.

"Estoy convencido de que podemos desarrollar iniciativas concretas de política pública que fortalezcan y complementen los esfuerzos que ustedes ya vienen realizando. Desde hoy, reitero mi disposición de colaboración y dejo formalmente abierto este canal de trabajo conjunto", expresó el ministro Díaz.

De su lado, los representantes de las mipymes valoraron la apertura y el acercamiento mostrado por el Gobierno y aprovecharon el encuentro para manifestar sus principales necesidades y desafíos, reafirmando su disposición de seguir colaborando en la construcción de soluciones conjuntas.

En el encuentro participaron, además, los viceministros de Comercio Interno del MICM, Ramón Pérez Fermín; de Fomento a las mipymes, Jorge Guillermo Morales Paulino; y de Desarrollo Industrial, Gianna Franjul, así como el director de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara.

Por parte del sector mipymes, estuvieron presentes representantes de 22 entidades, entre ellas: la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd), y el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/whatsapp-image-2025-08-07-at-121152-pm-88b4df5f.jpeg Al centro los funcioanrios que se reunieron con los representantes de las mipymes. (FUENTE EXTERNA)

También, la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (Umpih), Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan), Banco de Ahorro y Crédito Adopem, entre otras.

Este encuentro forma parte de una política institucional de escucha activa, productiva y colaboración estratégica, mediante la cual el Gobierno reafirma su compromiso de acompañar al sector productivo nacional con soluciones reales y cercanas, que permitan seguir dinamizando la economía y ampliando las oportunidades para todos los dominicanos.