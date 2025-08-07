Tata Motors anuncia alianza con Equimax para distribución de vehículos comerciales en RD

Tata Motors se une a Equimax para distribución de vehículos comerciales en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Tata Motors, uno de los principales fabricantes de vehículos a nivel mundial, estableció una alianza estratégica con Equimax, reconocida empresa distribuidora, como representante oficial de los vehículos comerciales de Tata Motors en República Dominicana.

A través de esta alianza, Tata Motors iniciará la venta y servicio de su línea de vehículos comerciales en todo el país. Con más de siete décadas de excelencia en la fabricación de vehículos comerciales, Tata Motors es líder de mercado en India y mantiene una fuerte presencia en más de 40 países de ASEAN, SAARC, Medio Oriente, África y América Latina, indica una nota de prensa.

Al referirse a la alianza, Asif Shamim, director de Negocios Internacionales de Vehículos Comerciales de Tata Motors, expresó: "Nos complace establecer esta asociación estratégica con Equimax como distribuidor oficial de vehículos comerciales Tata Motors en República Dominicana".

Abundó que Equimax será clave para posicionar nuestra presencia en este mercado. A lo largo de los años, Tata Motors ha redefinido los estándares de rendimiento, funcionalidad, conectividad y seguridad, introduciendo vehículos y soluciones listas para el futuro a nivel global. "Este acuerdo representa un paso trascendental para nuestra expansión en América Latina, brindando beneficios tangibles a los propietarios de flotas."

Por su parte, Gabriel Tellerías, presidente de Equimax, afirmó que le llena de entusiasmo anunciar este nuevo acuerdo de distribución con Tata Motors.

"Esta alianza representa un hito significativo para nuestra empresa y abre oportunidades prometedoras de crecimiento en el mercado de vehículos comerciales en República Dominicana. Gracias a la robusta y confiable línea de productos de Tata Motors, podremos atender una mayor variedad de necesidades y preferencias de nuestros clientes, fortaleciendo así nuestra competitividad en el sector", expresó Tellerías.

Tata Motors ofrece un amplio portafolio de vehículos comerciales que abarca desde unidades de carga de menos de 1 tonelada hasta vehículos de 60 toneladas, así como soluciones de transporte de pasajeros desde 9 hasta 71 ocupantes.