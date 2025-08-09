Industria y Comercio: En el país no existen fábricas de cigarrillos ilegales

Alrededor del 30 % del mercado de cigarrillos en el país sigue siendo ilegal, según Andrés Espinal, director de Asuntos Corporativos de Philip Morris Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El comercio ilícito de cigarrillos continúa representando un reto para la industria formal en República Dominicana, pese a los recientes avances en su combate.

Según el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), actualmente no existen fábricas ilegales activas identificadas en el país; sin embargo, en febrero de este año fue desmantelada una operación clandestina en La Guáyiga, municipio Pedro Brand, donde se producían cigarrillos falsificados y bebidas alcohólicas.

En el allanamiento, liderado por el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, se incautaron 41,800 unidades de cigarrillos de la "marca rojo" con evidencias de falsificación, además de maquinaria, materia prima y etiquetas. Dos personas fueron arrestadas y el caso continúa en proceso judicial.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), señaló que el comercio ilícito se disparó a partir de los incrementos fiscales establecidos en la reforma tributaria de 2012 (Ley 253-12), provocando que, de 2012 a 2024, el volumen legal de cigarrillos cayera cerca de un 70 %.

"Conscientes de la potestad que tienen las autoridades para realizar investigaciones y ejecutar acciones de decomiso en todo el territorio nacional, la AIRD tiene un canal de comunicación constante con las autoridades para cualquier tipo de denuncia o medidas a recomendar, lo cual hacemos con cierta frecuencia", precisó Pujols en respuesta a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/autoridades-incautaron-cigarrillos-en-ese-ayanamiento-3ea6c2b9.jpeg Autoridades incautaron cigarrillos en ese ayanamiento. (FUENTE EXTERNA)

Dijo que la AIRD participa en el Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención creado por la Ley 17-19, que ha impulsado capacitaciones y mejoras en equipos de control.

Impacto del contrabando

En cambio, Andrés Espinal, director de Asuntos Corporativos de Philip Morris Dominicana, indicó que alrededor del 30 % del mercado de cigarrillos en el país sigue siendo ilegal, aunque ha disminuido en los últimos años por las acciones de las autoridades.

Destacó que estos productos carecen de la estampilla fiscal, evaden impuestos, no cumplen con las advertencias sanitarias ni con la información exigida por ley, y que su comercialización está vinculada al crimen organizado y al lavado de activos.

"Esta informalidad tiene efectos tanto en la industria como en los mismos consumidores y la sociedad. Hablamos de productos que no tienen la estampilla fiscal que garantiza el pago de impuestos y, por ende, evaden todos los tributos, afectando las recaudaciones del Estado", indicó.

En adición, precisó que el producto ilícito no cuenta con la información adecuada de los representantes de la marca en el país, los cuales tampoco poseen las licencias de manufactura o importación (la que aplique), emitida por la Dirección General de Impuestos Internos.

"No podemos dejar de resaltar que toda esta comercialización ilegal guarda una estrecha relación con el crimen organizado, con el lavado de activos y otras implicaciones que atentan contra la seguridad nacional", destacó el ejecutivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/cigarrillos-de-la-marca-capital-que-fue-incautada-73d03f51.jpeg Cigarrillos de la marca Capital. Estos fueron incautados por las autoridades. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/maquinaria-y-cigarrillos-incautados-45cb14b9.jpeg Cigarrillos de la marca Capital están colocados encima de una de las maquinas incautadas por las autoridades dominicanas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/maquinas-43aae3f7.jpeg En el allanamiento, liderado por el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, se incautaron 41,800 unidades de cigarrillos de la "marca roja" (FUENTE EXTERNA)

El MICM aseguró que no se han detectado empresas registradas que produzcan cigarrillos fuera de los parámetros legales y que mantiene cooperación activa con la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para identificar inconsistencias entre producción declarada y ventas, reforzando así la trazabilidad y la transparencia en sectores sensibles como tabaco, alcohol y medicamentos.