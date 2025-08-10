ExpoHogar Banreservas 2025 aprueba financiamientos por más de RD$7,000 millones

La feria inmobiliaria ExpoHogar Banreservas 2025 cerró con financiamientos superiores a los 7,000 millones de pesos, luego de depurar solicitudes de financiamientos que superaron los 30,000 millones de pesos.

Durante la feria celebrada todo el mes de julio se financiaron unas 1,362 propiedades en todo el territorio, la mayoría de ellas viviendas, con tasas de interés desde 7.84 %.

En la ExpoHogar se recibieron unas 6,850 solicitudes, informó hoy la institución bancaria. Las 1,362 propiedades adquiridas están distribuidas de la forma siguiente: 1,220 viviendas, 70 solares y 72 locales comerciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/whatsapp-image-2025-08-10-at-110444-am-0205f057.jpeg Samuel Pereyra, presidente ejecutivo del Banreservas. (FUENTE EXTERNA)

Un impulso para el sector construcción

Samuel Pereyra, presidente ejecutivo del Banreservas, dijo que esta feria representa el principal impulso a la construcción en la República Dominicana y un ejemplo de confianza y seguridad para los adquirientes que sueñan con comprar una propiedad en su tierra natal.

"ExpoHogar Banreservas se ha convertido en el principal motor para impulsar al sector construcción, garantizando su dinamismo y el desarrollo de la economía dominicana. Asimismo, promueve que cada día más dominicanos cumplan el sueño de adquirir un techo propio", expresó Pereyra al evaluar los resultados de esta edición de la expo.

El ejecutivo bancario resaltó el respaldo que el pueblo dominicano le brinda a esta feria y la confianza que tienen los ciudadanos en los productos y servicios del Banreservas.

En el presente año, Banreservas ha realizado varias ferias inmobiliarias, como las de España, Nueva York y Lawrence, a través de las cuales cientos de dominicanos residentes en el exterior adquirieron inmuebles en toda la geografía nacional, con financiamientos superiores a los 4,000 millones de pesos.