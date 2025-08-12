Las zonas francas generaron exportaciones de US$4,280 millones en el primer semestre de 2025

El presidente Luis Abinader (izquierda) junto al ministro "Ito" Bisonó (izquierda) durante el acto por el Día Nacional de las Zonas Francas, este 12 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Las exportaciones de zonas francas superaron los 8,600 millones de dólares en 2024, equivalentes al 67 % del total nacional. Solo en la primera mitad de 2025 ya se han registrado más de 4,280 millones de dólares.

Estas informaciones fueron ofrecidas por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor "Ito" Bisonó, durante la celebración del Día Nacional de las Zonas Francas.

En su intervención, el funcionario destacó el papel de este sector como generador de empleos formales y motor de la economía.

Según cifras oficiales, en 2024 las zonas francas aportaron el 3.1 % del PIB nacional y generaron más de 198,500 empleos directos. Al incluir los empleos indirectos, la cifra asciende a cerca de 460,000 puestos de trabajo.

Bisonó también señaló que el salario mínimo del sector ha aumentado un 66 % desde 2020, con un 12 % adicional previsto para completarse en junio de 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/whatsapp-image-2025-08-12-at-125539-pm-a8145aa1.jpeg El presidente Luis Abinader y el minitro "Ito" Bisonó durante la entrega oficial de la estrategia Enfis. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/whatsapp-image-2025-08-12-at-125529-pm-9f1f0760.jpeg El CEO de M Silicon Compass, Ian Steff, habla durante la actividad. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/whatsapp-image-2025-08-12-at-125528-pm-1-da81d048.jpeg El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor "Ito" Bisonó, en la celebración del Día Nacional de las Zonas Francas. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Presentan la Enfis

Este martes, el Gobierno dio a conocer la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (Enfis), con la que el país busca posicionarse como destino atractivo para la inversión extranjera enfocada en este sector.

La estrategia contempla:

La construcción de infraestructura tecnológica

La capacitación de recursos humanos

Un marco legal que facilite la operación de compañías dedicadas al corte, ensamblaje y prueba (ATP) de semiconductores

La Enfis fue entregada al presidente Luis Abinader y presentada por el CEO de mySilicon Compass, Ian Steff. Se trata de una política a cinco años para posicionar al país en un mercado con gran potencial, que mueve miles de millones de dólares a nivel global.