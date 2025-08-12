×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Zonas Francas
Zonas Francas

Las zonas francas generaron exportaciones de US$4,280 millones en el primer semestre de 2025

El sector produjo más de 198 mil empleos directos y aportó el 3.1 % del PIB

Presentan la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores

  • Jesús Vásquez - Twitter
Expandir imagen
Las zonas francas generaron exportaciones de US$4,280 millones en el primer semestre de 2025
El presidente Luis Abinader (izquierda) junto al ministro "Ito" Bisonó (izquierda) durante el acto por el Día Nacional de las Zonas Francas, este 12 de agosto de 2025. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Las exportaciones de zonas francas superaron los 8,600 millones de dólares en 2024, equivalentes al 67 % del total nacional. Solo en la primera mitad de 2025 ya se han registrado más de 4,280 millones de dólares.

Estas informaciones fueron ofrecidas por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor "Ito" Bisonó, durante la celebración del Día Nacional de las Zonas Francas.

En su intervención, el funcionario destacó el papel de este sector como generador de empleos formales y motor de la economía.

Según cifras oficiales, en 2024 las zonas francas aportaron el 3.1 % del PIB nacional y generaron más de 198,500 empleos directos. Al incluir los empleos indirectos, la cifra asciende a cerca de 460,000 puestos de trabajo.

Bisonó también señaló que el salario mínimo del sector ha aumentado un 66 % desde 2020, con un 12 % adicional previsto para completarse en junio de 2026.

Expandir imagen
El presidente Luis Abinader y el minitro Ito Bisonó durante la entrega oficial de la estrategia Enfis.
El presidente Luis Abinader y el minitro "Ito" Bisonó durante la entrega oficial de la estrategia Enfis. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)
Expandir imagen
El CEO de M Silicon Compass, Ian Steff, habla durante la actividad. 
El CEO de M Silicon Compass, Ian Steff, habla durante la actividad. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)
Expandir imagen
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor "Ito" Bisonó, en la celebración del Día Nacional de las Zonas Francas.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor "Ito" Bisonó, en la celebración del Día Nacional de las Zonas Francas. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)
RELACIONADAS

Presentan la Enfis

Este martes, el Gobierno dio a conocer la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (Enfis), con la que el país busca posicionarse como destino atractivo para la inversión extranjera enfocada en este sector.

La estrategia contempla: 

  • La construcción de infraestructura tecnológica
  • La capacitación de recursos humanos
  • Un marco legal que facilite la operación de compañías dedicadas al corte, ensamblaje y prueba (ATP) de semiconductores

La Enfis fue entregada al presidente Luis Abinader y presentada por el CEO de  mySilicon Compass, Ian Steff. Se trata de una política a cinco años para posicionar al país en un mercado con gran potencial, que mueve miles de millones de dólares a nivel global.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.