Inauguran en el AILA nueva terminal para manejo de mercancía comprada por internet

El presidente Luis Abinader y otros funcionarios durante la inauguración de la terminal courier para el manejo y almacenamiento de paquetería expresa y comercio electrónico en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA). ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Este miércoles fue inaugurada la terminal courier para el manejo y almacenamiento de paquetería expresa y comercio electrónico en el Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez.

La obra, con una superficie total de 4,858 m², representa una inversión de 10 millones de dólares y tiene como objetivo incrementar en un 186 % la capacidad de procesamiento de paquetería de la terminal aeroportuaria.

Se informó que, con esta ampliación, será posible despachar más de 4 millones de paquetes adicionales cada año.

El centro está equipado con decenas de escáneres de rayos X de última tecnología para optimizar la inspección de los productos y con más de un centenar de cámaras de videovigilancia.

Los trabajos se iniciaron en mayo de 2023, en respuesta al crecimiento sostenido del comercio electrónico en la República Dominicana, y la obra se ejecutó mediante alianzas público-privadas.

La nueva terminal courier operará las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El director general de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, afirmó que la obra es parte del compromiso del Gobierno con la modernización de la logística nacional.

"Este es un gobierno que en vez de estar en politiquería ha estado pensando en la dominicanidad por los próximos lustros, por las próximas décadas... La República Dominicana es hoy un ejemplo para el mundo y un líder en Latinoamérica", expresó.

Reconocimientos

El acto de inauguración estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y el director general de Aduanas.

La Asociación Dominicana de Empresas Courier (Asodec) los reconoció a ambos en agradecimiento por su respaldo y la modernización del sector.