Aduanas informa que las exportaciones aumentaron US$500 millones en comparación con hace cinco años

El director general de Aduanas, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón habla sobre el crecimientos de las exportaciones dominicanas durante la inauguración de la nueva terminal courier en el AILA, este 13 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El director general de Aduanas, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, informó este miércoles que las exportaciones dominicanas han aumentado en 500 millones de dólares en promedio mensual en comparación con hace cinco años.

El funcionario destacó que el año pasado y en lo que va de 2025, la capacidad de exportación nacional promedió mensualmente un volumen superior a los 1,300 millones de dólares.

"Hace cinco años la República Dominicana exportaba 700 millones de dólares en promedio mensualmente. En el año 2024 y en lo que va de 2025 hemos promediado exportaciones por 1,300 millones. Eso es un incremento de 500 millones mensuales", expresó.

Sanz Lovatón añadió que este crecimiento ejemplifica los avances del Gobierno para posicionar al país como un hub logístico para la región y resaltó que ha sido un placer acompañar al presidente Luis Abinader en este proceso.

También destacó varios hitos para el país en materia de exportación, como la reciente homologación de exportadores de la India para redistribuir su mercancía desde territorio nacional.

Se recuerda que el presidente Luis Abinader tiene programado para el próximo domingo 17 de agosto un balance con las principales ejecutorias de su gestión.

Inauguran courier

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración de la terminal courier para el manejo y almacenamiento de paquetería expresa y comercio electrónico, en el Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez.

La obra, con una superficie total de 4,858 m², representa una inversión de 10 millones de dólares y tiene como meta incrementar en un 186 % la capacidad de procesamiento de paquetería expresa de la terminal.

Se informó que, con esta ampliación, será posible despachar más de 4 millones de paquetes adicionales cada año, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad.