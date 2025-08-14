El Índice Mensual de Actividad Manufacturera vuelve sobre los 50.0 en julio 2025

El IMAM permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales.

El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) volvió a escalar sobre el umbral de 50, al colocarse en 52.4 en julio, luego de tres meses consecutivos bajo esta barrera.

El IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.

Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior. Este índice está compuesto por cinco variables:

Ventas Producción Empleos Inventarios Tiempos de entrega

De acuerdo con la nota de prensa de la AIRD, en julio, tres de las cinco variables mostraron tendencia al alza con relación a junio:

"Volumen de ventas" pasó de 45.4 a 52.8; "volumen de producción" pasó de 48.1 en junio a 54.9 en julio; "plazo entrega de suplidores" que pasó de 46.0 en junio a 50.9 en julio.

Tendencia a la baja mostraron "empleo", que pasó de 51.0 a 50.0, y, finalmente, "inventario de materias primas", que pasó de 57.0 a 50.0, (aunque descendió, se mantuvo sobre la barrera de los 50.0).

Todas las variables se colocaron o permanecieron sobre la barrera de los 50.0

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional de julio 2024 a julio 2025.

Sobre el IMAM

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.