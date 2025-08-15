Empresario boliviano planea construir primera universidad internacional del Caribe en RD

Con una chaqueta blanca, el presidente de la Universidad de Aquino Bolivia (Udabol) y del Hospital Martín Dockweiler, Martín Dockweiler, junto a la misión empresarial de Bolivia que visita el país. ( FUENTE EXTERNA )

Una misión empresarial de alto nivel del Estado Plurinacional de Bolivia visitó la República Dominicana con el objetivo de explorar oportunidades de inversión en sectores como minería, sector financiero, salud, educación, bienes raíces turísticos, infraestructura hotelera, industria, servicios y zonas francas.

El presidente de la Universidad de Aquino Bolivia (Udabol) y del Hospital Martín Dockweiler, Martín Dockweiler, informó que el principal propósito de su visita es establecer en el país la primera universidad internacional del Caribe y Sudamérica.

"Nuestro propósito acá en República Dominicana es fundar la primera universidad internacional del Caribe y de Sudamérica. Este proyecto abarca a varios otros países, pero hemos escogido a República Dominicana para que podamos tener esta primera universidad internacional", explicó Dockweiler.

El empresario destacó que ya han presentado una propuesta formal a las autoridades.

"Hemos venido con propuestas muy claras, hemos recibido la respuesta del presidente, del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y en estos momentos hemos presentado ya una propuesta formal. Esperemos que pronto estemos acá en República Dominicana. No hemos venido a competir con las universidades locales, queremos tener un hub de universidades internacionales en la República Dominicana", afirmó.

La institución llevará el nombre Udabol y contempla una inversión inicial de 200 millones de dólares para la construcción de un hospital de tercer nivel y un campus internacional, dentro de un plan que alcanzaría los 900 millones de dólares en total.

"Para esta universidad internacional necesitamos housing, necesitamos donde vivirían los estudiantes cómodamente. Para esta ciudad universitaria se necesitarán unos 600 millones más de inicio, o sea que esto va a ir creciendo en el corto tiempo", agregó Dockweiler.

La misión también incluyó un componente cultural, representado por Cristina Sankis, integrante de la orquesta Araka Endar y concertina de la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra.

"Uno de los objetivos de esta misión empresarial era conocer tanto la cultura de la República Dominicana como la boliviana. Trajimos algo que para Bolivia es patrimonio cultural de la humanidad: la música barroca misional de las misiones de Chiquitos", señaló.

Sankis relató que ofrecieron una gala cultural para compartir esta tradición, recuperada después de más de 200 años.

"Nuestro objetivo es divulgar el arte que tenemos en Bolivia. Somos un país realmente multicultural y eso es lo que queremos transmitir. También tenemos muchos destinos turísticos que quisiéramos que puedan conocer para admirar la belleza de nuestros paisajes y nuestra música", expresó.