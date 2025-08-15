Empresarios de Bolivia proyectan inversiones por US$1,000 millones en República Dominicana

Misión empresarial de Bolivia que visita la República Dominicana para ampliar inversiones en el país. ( FUENTE EXTERNA )

Una misión empresarial de alto nivel del Estado Plurinacional de Bolivia visitó la República Dominicana con el objetivo de explorar oportunidades de inversión en sectores como minería, servicios financieros, salud, educación, bienes raíces turísticos, infraestructura hotelera, industria, servicios y zonas francas.

"Creemos que las puertas están abiertas en la República Dominicana para que podamos invertir, generar comercio y desarrollar una actividad empresarial importante", afirmó Rolando Kempff, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Bolivia y presidente del Occidente del Capítulo Boliviano de la Cámara Bilateral Dominico-Boliviana.

Encuentros

La delegación sostuvo reuniones con el presidente Luis Abinader, ministros de Estado, autoridades aduaneras y representantes de diversos sectores, con el propósito de identificar oportunidades para una inversión directa e indirecta entre ambos países.

Durante la visita, evaluaron las ventajas competitivas del país en logística de exportaciones y zonas francas, recorriendo parques industriales y manteniendo encuentros con líderes empresariales para proyectar futuras misiones comerciales.

Kempff reveló que las inversiones bolivianas en República Dominicana ya superan los 200 millones de dólares y que, con las autorizaciones y permisos necesarios —especialmente en los sectores de educación y salud—, esta cifra podría alcanzar los 1,000 millones de dólares en los próximos años.

En un encuentro con la prensa, también, Luis Fernando Strauss, representante de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, destacó la estabilidad económica, política y social del país, así como sus sólidos indicadores.

Recordó que en 2024 República Dominicana atrajo más de 4,000 millones de dólares en inversión extranjera directa y cuenta con un PIB que supera los 120,000 millones de dólares, con apenas 48,000 kilómetros cuadrados de territorio.

Subrayó que, además de ser un destino líder en turismo, el país se expande en sectores como equipos médicos y tecnología digital. Como ejemplo, mencionó su visita a una empresa en Santiago de los Caballeros que fabrica microchips para exportar a Estados Unidos.

"Vemos una gran potencialidad para que empresarios bolivianos inviertan en República Dominicana", afirmó Strauss.

La misión empresarial concluyó con la reafirmación de que República Dominicana es vista como un socio estratégico y un destino de alta prioridad para la expansión de capital boliviano en la región.