Arajet dice movilizó 140 mil pasajeros en julio

La aerolínea dominicana Arajet comunicó que en julio transportó 128,178 pasajeros, excluyendo los de tránsito, que según informó sumaron 15 mil, por lo que la cifra sobrepasó por primera vez el umbral de los 140 mil usuarios movilizados.

La empresa destacó que el mes pasado representó su mejor período, con cifras récord en pasajeros transportados y en ventas a través de su página web.

Con estas cifras, Arajet se posicionó como la tercera aerolínea con más pasajeros transportados en julio, solo por detrás de Jetblue y American Airlines, que movilizaron 463 mil y 216 mil, respectivamente; y superando por primera vez a Delta, United y Copa.

Además, Arajet representó el 80 % del transporte de pasajeros entre las aerolíneas dominicanas, seguido por Sky High, que transportó un 15 % y Air Century, Red Air y Panorama jets que transportaron un 5 %.

Crecimiento

"Estamos en nuestro mejor momento y esto nos llena de entusiasmo para seguir adelante construyendo el nuevo hub del continente en República Dominicana", aseguró Víctor Pacheco, CEO y fundador de Arajet, a través de un comunicado enviado a los medios.

La aerolínea también informó que julio fue el mejor mes en ventas, impulsado por promociones de verano que se realizaron para estimular la llegada de turistas al país en los próximos meses, así como activaciones en Estados Unidos para la diáspora dominicana.

"Seguimos creciendo en pasajeros, en ventas, en cantidad de aviones, en creación de empleos por lo que estamos confiados que la segunda mitad de este 2025 cerrará con números muy positivos que ayudarán al país a lograr las metas de pasajeros y turistas que se han trazado", agregó.

Arajet ofrece 28 destinos en 16 países y en los próximos meses estará inaugurando las rutas de Chicago, Orlando y Boston, en los Estados Unidos, así como la de Córdoba, en Argentina.