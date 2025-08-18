Juramentan a Aguilera como nuevo presidente del Banreservas

Leonardo Aguilera mientras es juramentado por la vicepresidenta Raquel Peña. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, juramentó este lunes al economista Leonardo Aguilera como nuevo presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas), en una ceremonia realizada en el Salón del Consejo de Directores de la institución financiera.

La toma de posesión se produjo en atención al Decreto 461-25, dado a conocer la noche de ayer, mediante el cual el presidente Luis Abinader designó a Aguilera en esa entidad.

Al presidir el traspaso en el cargo, la vicepresidenta expresó que la transferencia en la importante posición se produce “para que el banco siga siendo el orgullo de todos los dominicanos”.

Aguilera agradeció la confianza depositada por Abinader para dirigir la institución, al igual que lo había hecho desde el 2020 al designarlo en la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), institución que lideró hasta la fecha.

En la ceremonia de juramentación estuvieron presentes el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández y ejecutivos del Banreservas.

Perfil

Aguilera es un economista, egresado del Instituto de Economía Nacional Odessa, y cuenta con un doctorado en Economía y especialidad en Planificación.

También cuenta con una trayectoria docente de más de 20 años en diferentes universidades del país y es autor de las obras “Economía dominicana y el nivel de la tasa de cambio”, “Diseño y prácticas de campañas”, “Economía y política económica” y “Coyuntura económica”, además de ser fundador del Centro Económico del Cibao.