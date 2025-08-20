La DGII presenta herramienta tecnológica para transformar servicios y simplificar trámites

Luis Valdez Veras, director de la DGII, se dirige a los presentes durante la presentación. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció hoy la creación del "Laboratorio de Innovación DGII", una iniciativa orientada a impulsar el cumplimiento tributario, optimizar la eficiencia institucional, simplificar trámites y elevar la experiencia de los contribuyentes.

La herramienta, concebida y diseñada para implementar tecnologías de inteligencia artificial (IA), contará con cuatro pilares claves:

Asistente Virtual Inteligente (DIGI DGII )

) Portal de Declaraciones Prellenadas

Móvil DGII 3.0

Móvil 3.0 Plataforma de Integración y APIs

El equipo está conformado por especialistas en desarrollo de software, creación de sistemas escalables, diseño de UI-UX, estandarización y diagramación de procesos, lenguajes de programación, explotación de datos, diseño de productos, digitales, soluciones de productividad, arquitectura de microservicios y de soluciones en nube, y Design Thinking, entre otros.

El asistente DIGI DGII ofrecerá respuestas automáticas a preguntas frecuentes y soporte 24 horas los siete días de la semana, reduciendo tiempos de espera y agilizando la atención al contribuyente.

La funcionalidad de declaraciones permitirá presentar formularios prellenados, disminuyendo errores, ahorrando tiempo y fomentando una cultura de cumplimiento voluntario con mayor precisión y transparencia.

La versión 3.0 de la aplicación móvil sumará funciones como servicios transaccionales, consultas y declaraciones prellenadas, facilitando trámites desde cualquier dispositivo de manera segura e intuitiva.

En tanto, la Plataforma de Integración abrirá la interoperabilidad con sistemas de terceros, generando un ecosistema tributario conectado y fomentando la creación de soluciones a través de APIs abiertas para empresas y desarrolladores.

Hacia la tributación del futuro

Durante el acto de lanzamiento en la sede de la institución, el director general Luis Valdez Veras destacó que este proyecto forma parte del proceso de transformación tecnológica, iniciado en 2020.

"Cuando hablo sobre desarrollo tecnológico a futuro me refiero al uso de machine learning y de inteligencia artificial para procesar datos y transformar nuestros servicios, no solo simplificando trámites, sino incorporando tecnologías del mañana", afirmó Valdez Veras.

Subrayó que esta nueva célula de innovación, integrada a la Gerencia de Tecnología, buscará generar ideas y soluciones disruptivas bajo cuatro ejes: modernización, eficiencia, transparencia y adaptabilidad ante los cambios del entorno económico.

Resultados y avances

En la presentación, el gerente de Tecnología, Eusebio García, resaltó los logros alcanzados en los últimos cinco años, como la modernización de la infraestructura tecnológica, la actualización de aplicaciones, avances en facturación electrónica, automatización de procesos y mejoras en la gestión operativa y misional.

También destacó las interconexiones interinstitucionales, mejoras en control tributario y nuevas funcionalidades para los contribuyentes. Entre las novedades de 2025 mencionó el portal de sorteos y concursos de facturación electrónica, actualizaciones en módulos de declaración y pago, mejoras en consultas de placas y adaptaciones por la entrada en vigor de la Ley 25-24.

"Estos avances han fortalecido nuestra capacidad operativa, mejorado la experiencia del usuario y reforzado la capacidad de fiscalización, en línea con los objetivos de nuestro Plan Estratégico Institucional", concluyó García.