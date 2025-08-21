Biviana Riveiro presenta a República Dominicana como lugar estratégico para las empresas japonesas

La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro Disla, presentó a las industrias japonesas las oportunidades de negocios que ofrece la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro Disla, presentó a las industrias japonesas las oportunidades de negocios que ofrece la República Dominicana, durante el foro "Horizontes estratégicos: República Dominicana una tierra de oportunidades para las industrias japonesas".

La actividad se desarrolló en el marco de la misión oficial que busca fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambas naciones, siendo organizada de manera colaborativa entre la Embajada de la República Dominicana en Japón, Jetro y ProDominicana.

El evento contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza quien dio las palabras de apertura conjuntamente con el señor Takuma Miyayi, ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Japan.

Asimismo, participaron el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Rivera, y el embajador dominicano en Japón, Edward Pérez Reyes.

También, el gerente de nuevos negocios de inversión de ProDominicana, Zanony Severino, y el consejero de la Embajada de la República Dominicana en Japón, Emmanuel Guzmán, entre otros miembros de la delegación de los ministerios de relaciones exteriores, presidencia, cultura y turismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/whatsapp-image-2025-08-21-at-93712-am-d34b51f5.jpeg Al centro, de izquierda a derecha, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro Disla. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/whatsapp-image-2025-08-21-at-93712-am-1-d4c020bc.jpeg Comisión dominicana junto al señor Takuma Miyayi, ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Japan. (FUENTE EXTERNA)

Paliza subrayó la relevancia de la misión, asegurando que "la República Dominicana está abierta a Japón como un socio confiable y estratégico, con un clima de negocios atractivo y reglas claras que ofrecen seguridad jurídica para la inversión".

"Queremos que las empresas japonesas vean en nuestro país un lugar ideal para crecer y expandirse en la región", destacó el funcionario.

Durante el foro, Riveiro destacó que la República Dominicana representa un destino estratégico para las empresas japonesas que buscan expandir sus operaciones en América Latina y el Caribe, gracias a su ubicación privilegiada, estabilidad macroeconómica, fuerza laboral calificada e incentivos competitivos en sectores dinámicos como:

Zonas francas

Turismo

Energías renovables

Sector inmobiliario

Dijo que también está la apuesta del país de diversificar su producción de bienes y servicios incluyendo sectores como el automotriz, aeronáutico, tecnológico, semiconductores, biomédico, minería, entre otros.

Intercambio comercial

En su intervención, Riveiro resaltó los resultados del intercambio comercial entre ambos países: en el período 2019-2024, el comercio bilateral alcanzó los 2,718.8 millones de dólares.

Destacó que solo en 2024, las exportaciones dominicanas hacia Japón experimentaron un incremento del 90.5 % con respecto a 2023, destacándose el crecimiento en instrumentos y aparatos de medicina 135.5 %, cacao en grano 121.7 %, además de productos como instrumentos de óptica 40.6 millones de dólares, cacao 9.2 millones de dólares y productos farmacéuticos 6.2 millones de dólares.

Dentro de la agenda, ProDominicana aprovechó la ocasión para visitar empresas como Yazaki, la Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN), ShinMaywa, así como la participación en el consejo empresarial más importante de Japón Keindaren.

Asimismo, participaron en un evento de promoción de turismo organizado por la República Dominicana, reforzando la estrategia de diversificación de la oferta dominicana para el mercado asiático.

Con esta misión, la República Dominicana consolida su posicionamiento como un socio estratégico en el comercio internacional, ofreciendo a Japón un país con visión de futuro, atractivo para la inversión extranjera y comprometido con la integración económica global.