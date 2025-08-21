×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
ProDominicana
ProDominicana

Japón-Dominicana: oportunidades de negocios entre países

Directora de ProDominicana dice el país busca diversificar la IED

    Expandir imagen
    Japón-Dominicana: oportunidades de negocios entre países
    José Ignacio Paliza y Biviana Riveiro Disla .

    La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro Disla, presentó a las industrias japonesas las oportunidades de negocios que ofrece la República Dominicana, durante el foro "Horizontes estratégicos: República Dominicana una tierra de oportunidades para las industrias japonesas".

    Según la nota de prensa, durante el foro, Riveiro destacó que la República Dominicana representa un destino estratégico para las empresas japonesas que buscan expandir sus operaciones en América Latina y el Caribe, gracias a su ubicación privilegiada, estabilidad macroeconómica, fuerza laboral calificada e incentivos competitivos en sectores dinámicos como zonas francas, turismo, energías renovables y sector inmobiliario, así como también la apuesta del país de diversificar su producción de bienes y servicios incluyendo sectores como el automotriz, aeronáutico, tecnológico, semiconductores, biomédico y minería, entre  otros.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.