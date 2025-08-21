Japón-Dominicana: oportunidades de negocios entre países

La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro Disla, presentó a las industrias japonesas las oportunidades de negocios que ofrece la República Dominicana, durante el foro "Horizontes estratégicos: República Dominicana una tierra de oportunidades para las industrias japonesas".

Según la nota de prensa, durante el foro, Riveiro destacó que la República Dominicana representa un destino estratégico para las empresas japonesas que buscan expandir sus operaciones en América Latina y el Caribe, gracias a su ubicación privilegiada, estabilidad macroeconómica, fuerza laboral calificada e incentivos competitivos en sectores dinámicos como zonas francas, turismo, energías renovables y sector inmobiliario, así como también la apuesta del país de diversificar su producción de bienes y servicios incluyendo sectores como el automotriz, aeronáutico, tecnológico, semiconductores, biomédico y minería, entre otros.