RD lidera diálogo de acreditación empresarial
Reunión interamericana destaca la importancia de la acreditación para el crecimiento económico
Más de 26 países se reunieron ayer en esta capital para reforzar la acreditación y competitividad empresarial.
El "Primer encuentro empresarial de evaluación de la conformidad, acreditación, industria y Gobierno", celebrado en el marco de la 34ª Asamblea General de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC), destacó la acreditación como motor de confianza, sostenibilidad y apertura de mercados internacionales.
El evento, encabezado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, y el director ejecutivo del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), Ángel David Taveras Difo, recogió que la acreditación no solo garantiza estándares internacionales, sino que también fortalece la confianza de los consumidores y contribuye al crecimiento económico sostenible de las empresas.
El evento dejó como resultado una hoja de ruta para fortalecer alianzas entre la industria, los organismos de acreditación y los gobiernos, con el objetivo de impulsar una transformación productiva sostenible y posicionar a la región como referente en comercio responsable y calidad certificada.