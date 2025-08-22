Exgobernador del Banco Central denuncia invasiones de tierras afectan inversión extranjera y turismo

El exgobernador del Banco Central y exembajador en Inglaterra, Hugo Guiliani Cury. ( FUENTE EXTERA )

El exgobernador del Banco Central y exembajador en Inglaterra, Hugo Guiliani Cury, alertó sobre los efectos negativos que tienen las invasiones de tierras en la atracción de capital extranjero y el desarrollo del turismo en la República Dominicana.

A través de su cuenta en la red social X, el economista se refirió a la denuncia realizada por el inversionista estadounidense Lance Lundberg, quien en una carta publicada en el Listín Diario relató que adquirió terrenos en Cabarete para desarrollar un proyecto turístico, pero que ha visto frustrada la iniciativa debido a ocupaciones ilegales.

"Lo ocurrido me da pena por mi país. Donde no hay respeto por la propiedad privada, nunca podrá desarrollarse", escribió Guiliani Cury, tras destacar la trayectoria académica y profesional de Lundberg en reconocidas universidades de Estados Unidos.

El exgobernador del Banco Central recordó además un episodio de su carrera diplomática, cuando presentó a dos fondos de inversión de Medio Oriente un plan turístico de 3 mil millones de dólares en la zona Barahona–Pedernales.

Explicó que dichas inversiones se desvanecieron luego de que los consultores identificaran, a través de redes sociales, imágenes sobre invasiones de terrenos en esa región.

Llamado al presidente

Guiliani Cury aseguró ser también víctima de ocupaciones en sus propiedades de Barahona y criticó la inacción de las autoridades frente a esta problemática. "En Puerto Plata, Barahona y otras provincias tenemos ladrones de tierras profesionales, ligados al narcotráfico y con complicidad de autoridades civiles y judiciales", denunció.

Exhortó al presidente Abinader a actuar frente a esta problemática: "Actúe Presidente Abinader. Actúe", concluyó en su publicación en X.