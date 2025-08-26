Francesca Rainieri: la seguridad es un bien público que exige mejoría permanente

Francesca Rainieri, presidenta ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), tuvo el discurso de apertura del Almuerzo de Amchamdr, en donde se habló de seguridad ciudadana. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Durante un almuerzo organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), la presidenta del gremio, Francesca Rainieri, destacó el papel esencial que juega la seguridad ciudadana en la atracción de inversión extranjera directa y en el desarrollo sostenible del país.

Rainieri ofreció sus palabras de apertura en presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, oradora invitada de honor, reconociendo su liderazgo y compromiso con la mejora continua de la seguridad pública.

En su intervención, la presidenta de Amchamdr subrayó que en 2024 la República Dominicana alcanzó un récord histórico de inversión extranjera directa (IED), con 4,523.2 millones de dólares, y que las proyecciones para 2025 apuntan a superar los 4,700 millones. Este desempeño posiciona al país como líder regional en captación de capital extranjero, superando a economías de mayor tamaño como México, Argentina y Chile.

Sin embargo, Rainieri fue enfática en señalar que todos saben que no existe inversión sostenible sin seguridad jurídica, institucional y ciudadana.

"La seguridad reduce la incertidumbre, disminuye los costos de transacción y crea un entorno favorable para que el capital asuma riesgos, innove y genere empleo", precisó.

Agregó que, aunque la República Dominicana goza de un clima de negocios estable y dinámico, la seguridad es un bien público que requiere atención permanente, coordinación interinstitucional y compromiso compartido entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía.

"Si nos comparamos con nuestros pares de la región, podemos afirmar que lideramos en muchos de estos aspectos. Sin embargo, la seguridad es un bien público que exige mejoría permanente, coordinación interinstitucional, corresponsabilidad del sector privado y de la ciudadanía", destacó.

Rainieri dijo que datos del Banco Mundial evidencian que la reducción de la tasa de homicidios tiene una correlación directa con el crecimiento sostenido de la economía y la expansión de un país.

"Cuando la seguridad mejora, florece el emprendimiento y llegan nuevas inversiones", apuntó la ejecutiva de Amchamdr.

Precisó que la República Dominicana ha gozado de estabilidad por décadas, pero señaló que se debe continuar trabajando juntos para asegurarla. Por eso, "es esencial alinear la estrategia entre el sector público y el privado".

En ese sentido, reafirmó el compromiso de Amchamdr con la construcción de un entorno seguro y propicio para el desarrollo empresarial.

La Circular

Como parte de este esfuerzo, anunció el lanzamiento de La Circular, un nuevo boletín mensual de políticas públicas diseñado para ofrecer a los socios de la Cámara una visión clara y oportuna sobre proyectos legislativos, regulaciones y tendencias que impactan el comercio y la inversión.

Esta herramienta buscará fortalecer la participación informada del sector privado en los procesos de formulación de políticas.

Rainieri agradeció a la ministra Raful por su disposición al diálogo y reiteró el compromiso de Amchamdr como aliado estratégico del Gobierno en la construcción de una República Dominicana más segura, competitiva y atractiva para la inversión.

"Ministra, cuente con Amchamdr como un aliado responsable", concluyó.