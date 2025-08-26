ProDominicana celebra el Día Nacional de la República Dominicana en Expo Osaka 2025

La delegación dominicana en Expo Osaka 2025 estuvo liderada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza (centro), la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro (cuarta, izquierda) y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo (centro, derecha). ( FUENTE EXTERNA )

La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, participó el Día Nacional de la República Dominicana en Expo Osaka 2025 como parte de la misión a Asia, reafirmando el compromiso de posicionar al país como destino estratégico para la inversión extranjera y el comercio internacional en el mercado asiático.

Durante su visita en la Expo Osaka 2025, Riveiro sostuvo encuentros con líderes empresariales, representantes gubernamentales y asociaciones comerciales japonesas, en busca de nuevas oportunidades de colaboración que impulsen el crecimiento de sectores clave como turismo, manufactura, energía, innovación y zonas francas.

"Es un honor estar presente en la expo representando a la República Dominicana. Esta celebración reafirma nuestra identidad cultural y nos permite mostrar al mundo la riqueza de nuestro país, su talento creativo y la calidad de nuestra oferta exportable", manifestó Riveiro en el marco del encuentro.

Intercambios

Como parte de la misión, la delegación de ProDominicana se reunió con integrantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Osaka, realizando encuentros con ejecutivos de Nissha Medical en sus oficinas, en la ciudad de Kyoto.

Además, visitó al presidente de ShinMaywa en la ciudad de Yokohama, con el propósito de estrechar lazos y abrir una brecha de negociaciones entre ambas naciones.

Representación de empresas

El pabellón de la República Dominicana en la exposición presenta una variada muestra de productos nacionales, destacando la riqueza y calidad de la oferta exportable del país, con la participación de marcas como:

Café Santo Domingo

Mabell Damirón Store

Laura Tosato

Love You Mucho

Orgliz, Fiori

Gil Rose

Fortunata Brands

La Aurora (con cigarros, Ron E. León Jimenes y Café Kora)

Café Don Alfredo

Todus Gourmet

Patricio Correa.

Se tratan de empresas que representan la riqueza cultural, creativa y productiva del país.

"Desde ProDominicana seguimos trabajando para consolidar a la República Dominicana como un centro de inversión y comercio en el Caribe. Japón es un socio estratégico con el que buscamos estrechar vínculos en beneficio mutuo, atrayendo capital, tecnología y conocimientos que fortalezcan nuestra competitividad", destacó Riveiro.

La agenda en Osaka forma parte del recorrido por Asia, que incluye encuentros en Japón y China, donde la delegación dominicana expone las ventajas competitivas del país: estabilidad macroeconómica, crecimiento sostenido, ubicación geográfica privilegiada y una fuerza laboral capacitada.

El tema central de la Expo Osaka 2025 es "Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas", con tres subtemas: "salvar vidas", "empoderar vidas" y "conectar vidas". Estos enfoques buscan abordar desafíos globales relacionados con la salud, la sostenibilidad y la cooperación internacional.

Asimismo, más de un millón de personas han visitado el pabellón de República Dominicana en Osaka, destacando como uno de los pabellones más concurridos, según reportes de junio de 2025.

La exposición transcurre en la isla artificial de Yumeshima, ubicada en la bahía de Osaka, y se espera que reciba aproximadamente 28 millones de visitantes durante sus seis meses de duración.