El Puerto Río Haina tendrá horario extendido de 24 horas

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó este martes que la industria logística representa el nuevo eje de desarrollo económico de la República Dominicana, señalándola como "el nuevo petróleo, el nuevo oro y el nuevo turismo" del país, por su potencial transformador en términos de inversión, empleos y competitividad internacional.

Durante un acto oficial junto con las autoridades de HIT Puerto Río Haina, en donde informaron la implementación del nuevo horario extendido 24 horas de puerto, el titular de la DGA destacó que se ha completado un proceso importante para garantizar que todas las agencias y servicios que interactúan en los puertos puedan operar de manera expedita y continua, lo que representa un avance para el comercio exterior dominicano.

HIT Puerto Río Haina gestiona cerca del 500,000 TEUs de transporte marítimo, 34,000 vehículos y más de 8 millones de toneladas métricas de carga general suelta al año.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/05/imagen-puerto-de-haina-eddy-vittini83-c3f5bf5f.jpg Puerto Río Haina. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Sanz Lovatón resaltó la ventaja competitiva del país en el contexto geopolítico actual, subrayando que los principales mercados internacionales —como Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá— buscan abastecerse desde naciones confiables, cercanas y con valores socioculturales e ideológicos compartidos.

Expresó que occidente no tiene rivalidad política ni ideológica con la República Dominicana.

"Compartimos valores, infraestructura homologable, conectividad aérea y marítima. Y eso nos posiciona como un socio confiable en la cadena de suministro global", expresó.

En ese sentido, indicó que en los últimos cinco años se han impulsado reformas estructurales para fortalecer el ecosistema logístico nacional, incluyendo la nueva Ley de Aduanas, la Ley de Comercio Marítimo y la Ley de Centros Logísticos.

Además, subrayó la colaboración público-privada, lo que ha permitido pasar de un 40 % de revisión de mercancía por rayos X a más del 95 %, cifra que incluye puertos y aeropuertos del país.

Dijo que esta mejora en los controles ha contribuido no solo a la seguridad fronteriza, sino también al reconocimiento internacional del país en temas como la coordinación regional contra el tráfico de fentanilo y el fortalecimiento del combate a la piratería, que permitió a la República Dominicana salir de una lista de vigilancia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Segundo puerto con más flujo

El director de Aduanas también destacó la importancia del Puerto de Haina, no solo para el comercio dominicano, sino como punto de abastecimiento para Haití, y reiteró que la industria logística está generando empleos con estándares internacionales, capacitando talento humano y fomentando nuevas oportunidades de desarrollo.

Agradeció al equipo de la DGA, a los subdirectores, al sector privado y a las agencias de seguridad por su colaboración en este proceso, y concluyó con un mensaje optimista:

"Esperamos que pronto estemos celebrando los resultados de este esfuerzo", indicó.

Destacó que en el Puerto Río Haina se está necesitando otra máquina de rayos X "para que esto no se quede solo en aplausos".

La entidad recaudadora afirmó que con esta medida habrá mayor fluidez en carga y descarga de las mercancías, lo que contribuye al descongestionamiento del puerto. Así como agilidad en la cadena de suministro, cumplimiento más eficiente de los compromisos comerciales y flexibilidad para planificar y despachar mercancías.

Erik Alma, CEO de HIT, dijo que la iniciativa fortalece la competitividad nacional y consolida a la República Dominicana como un socio estratégico y confiable en el comercio internacional, capaz de atraer a empresas globales que eligen a nuestro país como centro de producción y distribución regional.

"Acciones como la que anunciamos hoy, constituyen un paso trascendental hacia la eficiencia y modernización de la logística nacional, plenamente alineadas con la misión y visión de HIT Puerto Río Haina como empresa operadora portuaria dominicana", sostuvo el CEO de HIT.