Raquel Peña destaca alianza público-privada para crecimiento sostenible

La vicepresidenta Raquel Peña y el Consejo Consultivo de CND: Marcos Jorge León, Eduardo Cruz, Héctor José Rizek, Elena Viyella, Raquel Peña, Fabián Suárez, Pablo Firpo, Luis Álvarez y Ana María Martínez. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en su calidad de presidenta del Gabinete de Promoción de Inversiones del Estado, visitó las instalaciones de Cervecería Nacional Dominicana (CND) para participar en la sesión de su Consejo Consultivo, un espacio de diálogo y orientación estratégica que busca fortalecer el impacto positivo de la compañía en el país.

El encuentro reunió a los principales ejecutivos de la empresa, entre ellos Pablo Firpo, CEO de Centroamérica y El Caribe de la empresa matriz; Fabián Suárez, presidente de CND; Luis Álvarez, vicepresidente ejecutivo; y Ana María Martínez, directora legal y de asuntos corporativos, se destacó en una nota de prensa.

También estuvieron presentes destacados representantes del empresariado nacional como Elena Viyella, Héctor José Rizek, Felipe Vicini, Pablo Portes, Eduardo Cruz y Marcos Jorge León.

Durante la reunión, Peña resaltó los avances alcanzados por la República Dominicana en materia de inversiones y desarrollo económico, así como los retos que deberá enfrentar el país en los próximos tres años.

Subrayó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para impulsar proyectos estratégicos que contribuyan a un crecimiento económico sostenible.

"La efectiva sinergia público-privada ha permitido dinamizar la economía, incluso en medio de tensiones geopolíticas, y está forjando un crecimiento auténtico y sostenible", aseguró la vicepresidenta al destacar el rol de las inversiones en la reactivación económica.

En la reunión se informó sobre nuevas expansiones

En esa misma línea, Cervecería Nacional Dominicana anunció la ejecución de cuantiosas inversiones entre 2025 y 2026, enfocadas en ampliar su capacidad productiva y de envasado, optimizar la eficiencia de su distribución con un nuevo centro de transformación logística y fomentar la sostenibilidad con la implementación de una planta de reciclaje de vidrio.

Estas iniciativas, alineadas con las prioridades del Gobierno, buscan generar un efecto multiplicador en la economía local y beneficiar a miles de familias vinculadas a la industria cervecera.

Pablo Firpo, CEO de Centroamérica y El Caribe de la empresa matriz, afirmó: "En Cervecería Nacional Dominicana y en toda nuestra red regional reforzamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo en la República Dominicana, donde tenemos un clima de estabilidad y seguridad que han hecho del país un destino atractivo para la inversión.

"Creemos firmemente en el potencial de crecimiento de la nación y en el impacto positivo que podemos generar juntos, de la mano del sector público y privado", agregó el ejecutivo.

Con esta agenda -subrayó- Cervecería reafirma su apuesta por el futuro del país, avanzando con proyectos que fortalecen la cadena de valor, generan empleos y contribuyen al desarrollo económico y social de la República Dominicana.