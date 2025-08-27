23 empresas son reconocidas por su innovación industrial en premiación de Proindustria

El director de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 23 empresas e instituciones fueron reconocidas este miércoles durante la tercera edición del Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera 2025, organizada por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria).

La gala, celebrada en el salón Malecón Terrace del Hotel Sheraton, premió a empresas destacadas en distintas categorías, así como a entidades bancarias y académicas que han contribuido al fortalecimiento del sector mediante la implementación de prácticas innovadoras.

La ceremonia fue encabezada por el director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, quien resaltó la importancia de la innovación como motor del desarrollo industrial nacional.

"La industria es patria en movimiento, orgullo de lo que somos y promesa de lo que podemos llegar a ser", expresó Cruz Rodríguez durante su discurso.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, valoró positivamente la iniciativa y su impacto en el sector laboral del país.

"Respaldamos esta iniciativa. Este premio contribuye a elevar la competitividad en el mercado laboral", afirmó Olivares, quien también ofreció una disertación en el acto.

Las empresas

Durante la ceremonia, se otorgó una distinción especial a las zonas francas administradas por Proindustria, en reconocimiento a su dinamismo y crecimiento, que han impulsado la generación de empleos y la atracción de inversión extranjera.

Entre las industrias reconocidas figuran Sakira Manufacturing (La Vega), Oliver & Oliver (Hato Nuevo), Industrias Nigua (Santo Domingo), Garmy Sports Products (Moca), Industria Militar Dominicana (Bonao), Grupo Expertix (San Cristóbal), Yazoo Investments SRL (San Pedro de Macorís) y The Will Bes Dominicana (Barahona).

También fueron reconocidas las entidades bancarias Banco BHD, Banco de Reservas y Banco Popular, por su rol estratégico en el financiamiento y la modernización del sector industrial.

El galardón a la innovación académica fue otorgado al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), por su destacada labor en investigación aplicada y su vinculación con el sector productivo.

La categoría Innovación en Producto fueron premiadas 3D Printers Supply by Gómez y Cedano SRL como microempresa, CGM Industrial SRL en pequeña empresa, Camilo Labs SRL como mediana empresa y Nestlé Dominicana SA en la clasificación de grandes empresas.

En Innovación en Marketing se reconoció a Lulú For Pets en la categoría microempresa, LY Company Caribe SRL en pequeña empresa, Inversiones Bastilla del Caribe (IBC Shipyard) como mediana empresa y a Resonance Manufacturing LTD junto a Cervecería Nacional Dominicana en la categoría de grandes empresas.

En la categoría Innovación en Proceso fueron reconocidas 3D Printers Supply by Gómez y Cedano SRL como microempresa, CGM Industrial SRL en pequeña empresa, Camilo Labs SRL en mediana empresa y Consorcio Minero Dominicano en la categoría gran empresa.

Mientras que en Excelencia a la Innovación Industrial fueron distinguidas la microindustria Licorera y Artesanías "Los del Búho", Mecaproject Proyectos Mecatrónicos en pequeña empresa, Yazoo Investments en mediana empresa y las grandes compañías RK Power Generator Corp. y Cementos Argos Dominicana.

