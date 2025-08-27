Ministro de Hacienda se reúne con industriales y afirma que su gestión busca fortalecer la economía

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo este miércoles una reunión con la directiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), donde afirmó la disposición de su gestión de trabajar de manera conjunta con los sectores productivos para fortalecer la economía y generar mayores oportunidades de inversión y desarrollo para el país.

En el encuentro, los representantes de la AIRD abordaron los principales desafíos que inciden en la competitividad de la industria, destacando la necesidad de crear condiciones favorables que consoliden al sector y fomenten mayores oportunidades de inversión extranjera.

Díaz escuchó las inquietudes de los industriales y subrayó que estos espacios de diálogo no solo buscan dinamizar la economía y promover su crecimiento, sino también consolidar una sinergia sólida entre el Gobierno y el sector empresarial, con el objetivo de impulsar un desarrollo sostenido que beneficie a toda la nación.

"El país necesita que trabajemos unidos para fortalecer a nuestra industria, atraer inversión y generar empleos de calidad. Este es el camino para garantizar un crecimiento económico que se traduzca en bienestar para todos los dominicanos", afirmó el ministro.

Valora receptividad

Según una nota de prensa, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, valoró la apertura y receptividad del ministro, y expresó: "Es necesario que mantengamos abiertos los canales de comunicación y de búsqueda de consensos y soluciones".

Agregó: "Es sumamente importante que, ante las diversas problemáticas que nos aquejan -internas y externas- agotemos siempre un proceso de diálogo directo y franco.

Destacó que la disposición al diálogo mostrada por el ministro Díaz fortalece la confianza y crea un clima favorable para seguir avanzando en la competitividad del país y en la generación de empleos de calidad.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Torre Empresarial AIRD y forma parte de una agenda continua de diálogos que impulsa el ministro con diversos sectores productivos.