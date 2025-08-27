Reconocen a Banreservas como Mejor Banco Digital Corporativo y Empresarial del país

La revista internacional Global Finance reconoció a Banreservas como el Mejor Banco Digital Corporativo y Empresarial de la República Dominicana por la "solidez de su estrategia" para atraer y atender a clientes que utilizan sus servicios digitales.

Para otorgar el premio, la publicación tomó en consideración la amplitud de la oferta de productos y servicios de la entidad, evidenciada en los múltiples beneficios obtenidos por las iniciativas digitales, diseño y funcionalidad de sus sitios web y móviles.

"A medida que la banca digital sigue evolucionando a un ritmo vertiginoso, las instituciones financieras de todo el mundo están adoptando la inteligencia artificial, la tecnología en la nube y las estrategias centradas en los dispositivos móviles para ofrecer experiencias fluidas, seguras y altamente personalizadas", precisa la revista especializada en finanzas.

Apunta también que los ganadores de los premios Global Finance 2025, como mejores bancos digitales en todo el mundo, son un ejemplo de la innovación y el liderazgo que presentan de cara al futuro de la banca.

Al igual que otros reconocimientos recibidos en el presente año, el galardón actual refleja el posicionamiento de Banreservas como el principal banco dominicano y su liderazgo dentro del sistema financiero nacional.

Reconocimientos recibidos

En el transcurso de 2025 Banreservas ha recibido múltiples reconocimientos en las diferentes facetas de la banca múltiple, entre los que se destacan: Mejor Banco de la República Dominicana y proveedor de financiamiento de la cadena de suministro en el Caribe.

De igual forma, fue reconocido como mejor proveedor de financiamiento de comercio exterior en el Caribe y de financiamiento del comercio exterior en el país.

Los reconocimientos han sido concedidos por Global Finance, que igualmente galardonó a Banreservas como el mejor banco para pymes de la República Dominicana y de la región el Caribe.

En adición a estos, la entidad financiera fue colocada por la revista The Banker en la posición 686 dentro del ranking de los 1,000 bancos más grandes del mundo y número uno de la República Dominicana y el Caribe.