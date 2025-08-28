Primer vuelo de Amazon llega al país el 2 de septiembre

Amazon es el proveedor mayoritario de comercio por internet del mundo. ( FUENTE EXTERNA )

El director general de Aduanas, Eduardo –Yayo- Sanz Lovatón, comunicó que el gigante de paquetería por internet Amazon comenzará a operar en el país con entregas directas desde septiembre.

Dijo que el primer vuelo llegará el día dos de ese mes, lo que evidencia el éxito y crecimiento que han tenido en el país las compras por Internet en la República Dominicana.

"Les doy la primicia, se van a poner guapitos conmigo, mi gente de comunicaciones, pero yo lo voy a decir aquí, que es que el 2 de septiembre ya tenemos la inauguración del primer vuelo de carga, específicamente de carga, de la empresa Amazon", indicó el funcionario durante una entrevista en el programa Matinal, de Telemicro, canal 5.

Amazon tendrá centro de distribución en RD

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/las-exportaciones-aumentan-us500-millones-mensuales-en-cinco-anos.jpeg (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Detalló que Amazon, el proveedor mayoritario de comercio por internet del mundo, "está generando un centro de distribución para América Latina aquí en la República Dominicana".

Sanz Lovatón acotó que el 60 % de las compras por internet se trasladan por la vía aérea, cuando 15 y 20 años atrás era marítima.

"Sin embargo, la República Dominicana se ha convertido en un hub de carga aérea", agregó.

Destacó que la semana pasada las autoridades dominicanas dejaron en funcionamiento en el Aeropuerto Internacional de las Américas (Aila) un moderno courrier.

"Solo la semana pasada, nosotros inaugurábamos en el aeropuerto José Francisco Peña Gómez o de las Américas una nueva instalación, una nueva terminal de courier con modernos equipos de rayo X, con modernas cámaras térmicas, que va a incrementar la capacidad de delivery o de entrega en casi un 160 %", dijo.

Entregas El director de Aduanas dijo que ese modelo de negocio ha crecido tanto en el país que pasó de 9 a 2 los días de entrega.