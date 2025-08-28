Juan Mustafá pasa del Bandex al Banreservas tras gestión con resultados históricos

El economista Juan Alberto Mustafá Michel asumió como vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas, luego de concluir una etapa al frente del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) marcada por la recuperación y fortalecimiento financiero de esa entidad.

Mustafá, quien fue designado en el Bandex en agosto de 2021, encabezó el proceso que permitió sanear las cuentas y generar utilidades netas por 313 millones de pesos en 2024. De esos recursos, 112.4 millones de pesos se destinaron a cubrir pérdidas acumuladas de gestiones anteriores, mientras que 200.6 millones de pesos fueron distribuidos como dividendos a favor del Estado dominicano, accionista único del banco.

Este hecho representó un hito histórico, ya que el Bandex no distribuía dividendos desde 1998, y simboliza el avance hacia su autonomía financiera y su consolidación como actor clave en el financiamiento productivo y de exportación.

Décadas de experiencia

Con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero, Mustafá es licenciado en Economía, cum laude, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) y máster en Análisis Económico y Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha trabajado en el Grupo Popular durante 12 años, además de ocupar posiciones en el Banco Central de la República Dominicana, Verizon Dominicana y Caja Madrid en España.

También fue miembro del Consejo de Directores de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (2017-2020), presidente de la Asociación de Puestos de Bolsa (2014-2016) y directivo de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (2013-2016).

Su trayectoria, que combina la gestión bancaria con la asesoría financiera privada y la docencia universitaria, motivó el cambio del Bandex al Banreservas.

Te puede interesar Mustafá: Bandex necesita una normativa especial