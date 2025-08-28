Aduanas sanciona a cinco empresas chinas por subvaluación de mercancías

Inspectores de Aduanas visitaron tiendas por departamentos que comercializan principalmente: artículos ferreteros, electrodomésticos, calzados, confecciones, juguetes, enseres para el hogar, entre otros. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de La Dirección General de Aduanas (DGA) continúa realizando operativos de control fiscal, con la intervención de cinco comercios de origen asiático (chino), localizados en La Romana y en Santo Domingo Este, tras detectar subvaluación de mercancías, inconsistencias e irregularidades en sus declaraciones.

Se trata de tiendas por departamentos que comercializan principalmente artículos ferreteros, electrodomésticos, calzados, confecciones, juguetes, enseres para el hogar, entre otros.

Las inspecciones se realizaron en los establecimientos comerciales que operan bajo los nombres:

Plaza Propicio Tina Fashion The Cause Of Fashion Tina Home Rilon Traiding

A través de una nota de prensa, Aduanas informó este jueves que estos comercios, fueron objeto de fiscalización por parte de su equipo técnico, para comprobar y validar el cumplimiento de las normativas aduaneras, la veracidad de sus declaraciones y revisar la legalidad de las importaciones realizadas.

Competencia leal

La DGA anunció que estas medidas continuarán para seguir fomentando un clima de competencia leal en los comercios dominicanos.

La subvaluación, una práctica ilegal que consiste en declarar un valor menor al real de las mercancías importadas ante las autoridades aduaneras, continúa siendo un desafío para el comercio.

Esta estrategia busca evadir el pago correcto de impuestos y aranceles, afectando la recaudación fiscal y generando competencia desleal en el mercado dominicano. Desde hace meses, las autoridades aduaneras han intensificado los controles para detectar y sancionar estas irregularidades, con el objetivo de proteger la economía y fomentar un comercio justo.