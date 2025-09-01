Abinader presenta logros que consolidan RD como hub aéreo y logístico a nivel regional

El presidente Luis Abinader ofrece detalles del tema en LA Semanal con la Prensa de este uno de septiembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader presentó este lunes la transformación y crecimiento de la aviación civil dominicana alcanzado hitos sin precedentes en seguridad operacional, modernización de aeropuertos, digitalización de procesos y expansión de su conectividad internacional, consolidándose como un hub aéreo y logístico estratégico en la región.

Durante su acostumbrado encuentro LA Semanal con la Prensa, el mandatario dijo que gracias a la política de Cielos Abiertos, el país es el segundo con mayor índice de conectividad aérea en toda Latinoamérica pasando de 878 a 1,096 rutas aéreas operadas entre 2020 y 2025.

En cuanto al impacto de la aviación en la economía nacional, refirió que se proyecta que genere 15 mil millones de dólares en ingresos directos e indirectos y un 11 % del PIB de aporte en vinculación con el turismo para fines de 2025, generando más de 40 mil empleos directos y más de 540 mil indirectos.

Esto, fruto del esfuerzo conjunto de la Junta de Aviación Civil (JAC), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el Departamento Aeroportuario (DA) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

Las leyes 57-23 y 17-24 han fortalecido el marco normativo de la aviación civil, fomentando la competitividad mediante incentivos fiscales y regulando áreas claves como la operación de drones, la navegación aérea, meteorología aeronáutica, programas de entrenamiento, entre otros.

Conectividad en crecimiento

Este 2025, el país registra 365 aerolíneas activas; 13 líneas aéreas nacionales, más del doble que en 2020 y un incremento del 365 % en asientos disponibles de aerolíneas dominicanas, pasando de 695 en 2020 a 3,232 en 2025.

Nuevas compañías como Arajet y Sky High Aviation han ampliado la oferta de vuelos nacionales e internacionales, conectando al país con más de 414 destinos en 75 países.

En los últimos cinco años se han suscrito 50 de los 73 acuerdos bilaterales, siendo los más relevantes los de Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, Guyana, Grecia, Egipto, entre otros; y se incrementó de 34 a 228, la expedición, enmiendas y renovación de licencias y certificaciones a empresas consignatarias.

La aviación civil se consolida como pilar estratégico de la economía nacional, aportando más de 20 millones de pasajeros transportados en 2025 para un crecimiento del 30 % frente a 2019.

Avances en seguridad y digitalización

El IDAC ha elevado los estándares de vigilancia y comunicación aérea, alcanzando un 86.19 % de cumplimiento de la OACI y manteniendo la Categoría I de la FAA. La implementación de sistemas modernos, radares Doppler y nuevas regulaciones ha reducido significativamente los incidentes graves.

En materia de modernización, el país ha implementado la Ventanilla Única de Inversión Aero-Administrativa, servicios en línea del IDAC, e-ticket migratorio, Auto Gate, Pasaporte Electrónico (en fase de implementación) y la integración a Global Entry, uno de los programas de Viajero Confiable del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Desarrollo de infraestructura

El Departamento Aeroportuario ha impulsado el reacondicionamiento de los aeropuertos de Las Américas, Puerto Plata y Montecristi, así como una nueva terminal en Punta Cana y la expansión del aeropuerto del Cibao.

Además, por primera vez el Estado está directamente inmerso en la construcción de aeropuertos con el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo (Pedernales) y del Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur (San Juan).

De igual forma se destacan inversiones en helipuertos y certificaciones de seguridad a nivel nacional.

Proyección internacional

En noviembre de 2025, la República Dominicana será sede del evento ICAN 2025, la principal cumbre mundial de negociaciones de servicios aéreos de la OACI, donde se esperan convenios con más de 20 Estados.

Asimismo, la llegada de Amazon Air Cargo fortalece la posición del país como hub logístico regional, con 7 vuelos semanales y una capacidad de 770 toneladas métricas.

"La República Dominicana se consolida como un destino estratégico en la región, fortaleciendo su aviación civil con visión de futuro, innovación y apertura al mundo", afirmó Abinader.