Exportaciones de cemento superan los US$ 72.5 millones en el primer semestre

La industria del cemento en la República Dominicana reafirma su condición de motor de la economía nacional, no solo por su aporte al desarrollo de infraestructura, sino también por el dinamismo que ha mostrado en el comercio exterior.

De acuerdo con el más reciente informe de Despradel & Asociados (DASA), compartido por la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem), las exportaciones de cemento y clínker alcanzaron al cierre del primer semestre de 2025 un valor aproximado de US$72.5 millones. La cifra representa un crecimiento de 36.8% en comparación con igual período del año pasado.

Haití, principal destino

El reporte detalla que el 92.4% de las exportaciones correspondió a cemento y el 7.1% a clínker.

Entre los principales destinos destacan Haití, con US$ 39.6 millones ;

; Jamaica , con US$ 9.4 millones;

, con US$ 9.4 millones; Guyana , con US$ 8.3 millones; Islas Turcas y Caicos, con USD$ millones;

, con US$ 8.3 millones; Islas Turcas y Caicos, con USD$ millones; Surinam , con US$2.3 millones y

, con US$2.3 millones y Estados Unidos, con US$ 1.2 millones.

"Estos resultados confirman el papel estratégico de la industria cementera dominicana como motor de crecimiento económico y como proveedor confiable para la región. El aumento sostenido en nuestras exportaciones refleja la competitividad del sector y la confianza que nuestros mercados vecinos depositan en el cemento dominicano", señaló Jorge David Pérez, presidente del Consejo de Adocem.

Impacto económico y estratégico

El gremio subraya que la colocación del cemento dominicano en los mercados externos permite diversificar las exportaciones, generar divisas y mantener activa la capacidad instalada en períodos de menor demanda interna. Además, impulsa empleos indirectos en transporte, logística y servicios portuarios.

La combinación de calidad, eficiencia y ubicación geográfica ha consolidado al país como el principal exportador de cemento del Caribe, marcando un cambio de paradigma: de importador neto en décadas pasadas a líder regional de una industria con creciente peso económico y estratégico.

En el comunicado de prensa la Adocem destacó que es la entidad que representa al sector productor de cemento en la República Dominicana. Su misión es contribuir al desarrollo sostenido del sector construcción, impulsando y representando los intereses de la industria del cemento.