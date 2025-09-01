El presidente Luis Abinader informó este lunes que el país recibirá de Amazon, líder global en comercio electrónico y paquetería, siete vuelos semanales con una capacidad de 770 toneladas métricas.

Durante LA Semanal con la Prensa, destacó que Amazon tiene presencia en más de 20 países y que representa el 40 % de las ventas en línea de Estados Unidos.

"Amazon Air Cargo nos ayuda a consolidarnos como el principal hub de la región" Luis Abinader Presidente de la República “

Resaltó que la República Dominicana será el primer hub de Amazon Air en el Caribe y el segundo en toda Latinoamérica.

Durante su exposición en LA Semanal, el mandatario cedió la palabra al director general de Aduanas, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, para que aportara más detalles del acuerdo.

Sanz Lovatón fue quien comunicó, la semana pasada, que Amazon comenzará a operar con entregas directas en el país a partir de este dos de septiembre.

“Esto es un reconocimiento importante a toda la estrategia de convertir la República Dominicana en un centro de comercio de calidad mundial. Es un reconocimiento de uno de los cargueros más importantes del mundo en carga aérea”, expresó Sanz Lovatón.

También aseguró que esta operación confirma el esquema de seguridad y tecnología que está instalado en los aeropuertos del país para el procesamiento de carga aérea, "lo que posiciona a la República Dominicana como líder en Centroamérica, el Caribe y gran parte de Latinoamérica", dijo.

Beneficios del acuerdo

Entre los beneficios para los dominicanos, Sanz Lovatón destacó que uno de los más importantes es que se trata de un vuelo diario, lo que representa casi 800 toneladas de carga por semana.

“Evidentemente, eso repercute en un ahorro de costos y en una mayor capacidad de entrega, lo que debería reflejarse en una reducción en los costos de ese tipo de transacciones”, indicó.

No obstante, Sanz Lovatón aclaró que esa reducción no se verá de inmediato, sino que ocurrirá con el tiempo.