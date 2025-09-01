Reprograman para el miércoles llegada de avión de Amazon a República Dominicana

Con la llegada del avión el país será el primer hub de Amazon Air en el Caribe y el segundo en toda Latinoamérica. ( FUENTE EXTERNA )

La llegada del primer avión de carga de Amazon, compañía líder en comercio electrónico y logística a nivel mundial, fue reprogramada para este miércoles a las 9:00 de la mañana. El aterrizaje está pautado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA).

Inicialmente prevista para este martes, la operación fue pospuesta por ajustes logísticos, según informó Luis José López, director de Comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

El vuelo, operado por Amazon Air Cargo en la ruta Miami, Santo Domingo, será recibido por el director general de Aduanas, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón.

Más temprano, el presidente Luis Abinader anunció que Amazon establecerá siete vuelos semanales con una capacidad total de 770 toneladas métricas.

Durante LA Semanal con la Prensa de este lunes, el mandatario destacó el país será el primer hub de Amazon Air en el Caribe y el segundo en toda Latinoamérica.

Nueva terminal en el AILA

El pasado 13 de agosto fue inaugurada una nueva terminal courier en el AILA dedicada al manejo y almacenamiento de paquetería expresa y comercio electrónico. Gracias a esta expansión, será posible procesar más de 4 millones de paquetes adicionales al año.

La terminal cuenta con tecnología de punta, incluyendo decenas de escáneres de rayos X para optimizar la inspección de mercancías y más de un centenar de cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad.