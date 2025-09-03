ALK Global Logistics, la empresa detrás del avión de Amazon Air Cargo en República Dominicana

El primer avión de Amazon Air Cargo llegó este miércoles a la República Dominicana, marcando el inicio de sus operaciones regulares de carga en el país. ( FUENTE EXTERNA )

La llegada a República Dominicana del avión de Amazon Air Cargo ha creado un gran revuelo toda vez que el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, afirmara la semana pasada como primicia en el programa Matinal, la llegada del primer vuelo de la empresa Amazon.

Aunque Sanz Lovatón no entró en detalles de los servicios que se realizarían, en aquel momento, el funcionario añadió que se "está generando un centro de distribución para América Latina aquí en la República Dominicana".

En la práctica, se conoce ahora que esta empresa realizará siete vuelos semanales con una capacidad de 770 toneladas métricas y ofrecerá un servicio similar al de otras empresas como DHL, FedEx, UPS y American Jet sin tocar el negocio de la paquetería en República Dominicana.

Detrás de esta operación se encuentra ALK Global Logistics, una compañía con sede en Miami, Florida, especializada en transporte y soluciones de carga, liderada por su presidente y director ejecutivo, Alfonso Alemán.

ALK Global Logistics fue registrada en el estado de Florida en abril de 2022 como una compañía de responsabilidad limitada (LLC), y desde entonces se ha enfocado en ofrecer servicios de logística y transporte aéreo de mercancías.

Su propuesta de valor, de acuerdo con la información publicada en su sitio institucional, se centra en optimizar costos, reducir tiempos de tránsito y garantizar entregas seguras y a tiempo, bajo un modelo de operación que busca conectar a América Latina y el Caribe con mercados globales.

De acuerdo con el sitio web la empresa tiene operaciones en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia, además de Florida.

Alfonso Alemán

Antes de fundar ALK, Alemán ocupó posiciones de alto nivel en Amerijet International, donde fue director senior de operaciones en el hub de Miami, y también trabajó en American Airlines Cargo como gerente de servicio al cliente en las operaciones de carga.

Alemán es egresado de la Embry-Riddle Aeronautical University, una de las instituciones de mayor prestigio en el ámbito de la aviación, donde obtuvo una licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en gestión de operaciones aéreas.

Además, cuenta con la certificación Certified Dangerous Goods Professional (CDGP) otorgada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que lo acredita como experto en el manejo de mercancías peligrosas en la industria de carga aérea.

Durante la inauguración en República Dominicana, Alemán aclaró que el servicio "no tiene nada que ver con paquetería", y que la aeronave operará como una aerolínea de carga convencional, ofreciendo capacidad para importadores y exportadores dominicanos en un contexto de creciente demanda por espacio logístico.

La incorporación de Amazon Air Cargo bajo la gestión de ALK Global Logistics refuerza la estrategia nacional de convertir al país en un hub de clase mundial en el Caribe.

Tanto las autoridades como la empresa destacan que este paso abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión, mayor conectividad y un aumento en la competitividad de los sectores productivos de la República Dominicana.