Inauguran ruta Miami–SD con avión de Amazon Air

El avión de Amazon Air en el Aeropuerto Internacional de las Américas. ( FUENTE EXTERNA )

El Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) recibió ayer el vuelo inaugural de ALK Global Logistics, empresa con sede en Miami que comenzó operaciones regulares de carga aérea en la República Dominicana, mediante un avión de Amazon Air, la división aérea de transporte de Amazon.

El presidente de ALK, Alfonso Alemán, puntualizó que esta operación no ofrecerá servicios de paquetería puerta a puerta. "Somos la compañía que está trayendo el avión de Amazon Air Cargo. Esto no tiene nada que ver con la paquetería. Estamos, como cualquier aerolínea, prestando servicio de capacidad, no solo para la vía Miami–Santo Domingo, sino también para los exportadores dominicanos", explicó.

La operación contempla siete vuelos semanales, con una capacidad estimada de 770 toneladas métricas.

Sobre si en el futuro se contempla prestar servicios de paquetería puerta a puerta, Alemán respondió que no.

Constituida en Florida, Estados Unidos, en 2022, ALK Global Logistics está orientada a soluciones de transporte internacional.

Su modelo de negocios integra operaciones aéreas y marítimas, actuando como intermediaria logística para importadores y exportadores en América Latina y el Caribe.

Amazon Air —antes conocida como Prime Air— es la división de transporte aéreo de Amazon.

Fue creada en 2016 para reforzar su red de distribución.