ABA afirma ante misión del FMI que las medidas monetarias han impactado en el crédito bancario

La presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, junto a la delegación del FMI. ( FUENTE EXTERNA )

El crédito privado en moneda nacional otorgado por el sector bancario se incrementó un 8.0 % a julio y se vislumbra que cierre el 2025 con un crecimiento comprendido entre un 10 y un 12 % anual, en respuesta a las medidas monetarias orientadas a reactivar el dinamismo económico nacional, según destacó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

La presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, se reunió con la delegación, encabezada por Ricardo Llaudes e integrada por Geraldo Peraza, Nate Arnold, Pamela Madrid-Angers y Manuel Rosales Torres, quienes sostienen encuentros con diversos sectores como parte de la revisión anual del Artículo IV del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ruiz detalló que el avance registrado en el crédito en moneda nacional ha sido impulsado principalmente por el segmento comercial, que creció un 8.3 % a julio. Adicionalmente, las mencionadas medidas monetarias también han contribuido a incrementar los niveles de liquidez del sistema, lo cual ya comienza a reflejarse en reducciones graduales de las tasas de interés, informó la ABA en un documento de prensa.

Durante el encuentro, la misión pasó balance a los indicadores de desempeño de la banca múltiple y también a temas económicos coyunturales y estructurales que inciden en el sector financiero.

"El sector bancario nacional cuenta con fundamentos robustos que le han permitido mantener un desempeño eficiente y posiciones cimeras a nivel regional, a pesar del entorno complejo y retador", expuso la titular de la ABA, Rosanna Ruiz.

En tal sentido, resaltó que la banca múltiple mantiene adecuados niveles de liquidez, alta calidad de cartera y una sólida situación patrimonial, según los indicadores de desempeño actualizados a la fecha.

Sistema de garantías

Durante la reunión, Ruiz también planteó la oportunidad de incentivar en la República Dominicana un mercado de capitales líquido y profundo, así como la importancia de diversificar oportunidades y mitigar riesgos mediante un sistema de garantías para las pequeñas y medianas empresas.

En tal sentido, aseguró que el sector bancario mantiene su apuesta para impulsar la participación de los sectores productivos y segmentos poblacionales en el sector financiero formal y facilitar el acceso al crédito, mediante innovadores instrumentos e iniciativas como "We Fi Code", score de data alternativa, préstamos digitales, cuenta básica para mipymes, entre otros mecanismos.

Manifestó su confianza en que las acciones contempladas en la Estrategia Meta RD 2036, cuyo Comité Financiero coordina el gremio bancario: "será un importante catalizador para estas y otras iniciativas de desarrollo en el sector bancario, asegurador, de valores y pensiones", explicó la representante de la ABA.

Por otro lado, Rosanna Ruiz valoró la estrecha relación con las instituciones reguladoras y supervisoras, el Banco Central y Superintendencia de Bancos, con las que mantiene una interacción fluida en torno a los aspectos regulatorios y otros temas que convergen en el sector financiero.

En la reunión con la delegación del FMI participaron, además, Manuel González, Julio Lozano, Jorge Rodríguez y Pamela Castillo, directores Técnico, de Estudios Económicos, Tecnología, y de Comunicación y Marketing, respectivamente.