Abinader: RD alcanzó récord histórico de US$4,523 millones en inversión extranjera directa

El presidente Luis Abinader habla durante la cuarta edición del "Reconocimiento a la Inversión Extranjera Directa". ( DIARIO LIBRE / KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader afirmó que la República Dominicana alcanzó un récord histórico de 4,523 millones de dólares en inversión extranjera directa en el 2024, consolidando al país como el "destino estrella del Caribe y América Latina".

El mandatario se expresó en estos términos durante la cuarta edición del "Reconocimiento a la Inversión Extranjera Directa", organizado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

Destacó que la inversión extranjera directa se ha consolidado como uno de los pilares más firmes del desarrollo del país, no solo aportando divisas y dinamizando la economía, sino también abriendo oportunidades de innovación, creando empleos de calidad y diversificando sectores productivos.

Subrayó que en el primer semestre de 2025, ya se han acumulado 2,893 millones de dólares, proyectando superar los 4,860 millones de dólares al cierre del año, encadenando así cuatro años consecutivos de cifras récord.

Abinader resaltó que las inversiones se han destinado a sectores estratégicos como el turismo, energía, zonas francas, telecomunicaciones, comercio e industria, inmobiliario, minería y transporte.

Respecto al turismo, mencionó el desarrollo de nuevos polos turísticos como Cabo Rojo en Pedernales, con inversiones estratégicas orientadas a atraer más visitantes y generar mayor bienestar para la población.

En el sector energético, el jefe de Estado subrayó: "Ya alcanzamos un 25 % de generación renovable".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/12/bc86c073-1b51-46a0-b050-3733ffd60421-716a1fd1.jpg Carlos José Cueto Stepani, CEO de Claro recibe de manos del presidente Luis Abinader el reconocimiento a la inversión. Les acompaña Biviana Riveiro. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

En las zonas francas y la manufactura, dijo que se exportaron más de 8,400 millones de dólares en 2024 y fortalecieron sus encadenamientos con la industria local.

Sobre la innovación tecnológica y la manufactura avanzada, dijo que se dan pasos firmes hacia sectores de punta como los semiconductores.

Finalmente, el presidente Abinader invitó a los inversionistas a seguir apostando por la República Dominicana, asegurando que el país es y seguirá siendo el mejor lugar para invertir, gracias a su estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, apertura y confianza.

"Invertir en nuestro país es sembrar en tierra fértil, es apostar por un presente sólido y un futuro imparable", concluyó.

