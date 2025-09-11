Conoce las 11 empresas de inversión extranjera reconocidas por sus aportes a la economía

El CEO de Claro Dominicana, Carlos Cueto, recibió el reconocimiento a la Inversión Extranjera Directa en la categoría Telecomunicaciones de manos del presidente Luis Abinader y Biviana Riveiro. ( DIARIO LIBRE / KEVIN RIVAS )

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) reconoció en la cuarta edición del Reconocimiento a la Inversión Extranjera Directa a 11 empresas por sus aportes al desarrollo económico y social del país.

El evento fue encabezado por el presidente Luis Abinader, quien resaltó que la inversión extranjera directa se ha consolidado como uno de los pilares más firmes del desarrollo del país.

Entre las empresas reconocidas se encuentra JCDECAUX Dominicana en la categoría Comercio de Servicios, por su rol fundamental en el impulso del comercio de servicios publicitarios, a través de inversiones que fortalecen las cadenas de valor y dinamizan la economía nacional.

En la categoría Industria fue reconocida Grupo Kinnox por su contribución al desarrollo del sector industrial, fortaleciendo las capacidades productivas a través de innovación sostenible aportando al posicionamiento del país como hub competitivo en los mercados internacionales.

En la categoría Agroindustria fue reconocida la Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, por su inversión en el sector agroindustrial, mediante la implementación de prácticas modernas y sostenibles.

Eaton Corporation fue reconocida en la categoría Zonas Francas, por su aporte al crecimiento del sector de zonas francas, promoviendo el desarrollo de la manufactura avanzada, impulsando la generación de empleos de calidad, la transferencia de conocimientos y el fomento de la innovación educativa en el país.

AES Dominicana obtuvo su reconocimiento en la categoría Energía por su compromiso con el fortalecimiento de la matriz energética nacional, impulsando la sostenibilidad, la diversificación y la seguridad energética de la República Dominicana.

Asimismo, The St. Regis Cap Cana Resort, en la categoría Turismo, por su impacto a través de inversiones que promueven la competitividad y el posicionamiento de la República Dominicana como destino turístico de lujo de alta gama de clase mundial.

En la categoría financiero, Mapfre fue reconocida por su inversión en el sector, promoviendo el acceso a servicios confiables y fortaleciendo la protección financiera de personas y empresas.

En Telecomunicaciones recibió el reconocimiento Claro Dominicana por su inversión en el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones del país, contribuyendo a la ampliación de la conectividad y la cobertura tecnológica del país.

En la categoría Logística, obtuvo la distinción Grupo Rannik por su contribución al fortalecimiento de la logística en el país, facilitando el comercio internacional, con más de 100 años de trayectoria, siendo la primera compañía de comercio marítimo dominicano.

DP World Caucedo fue reconocida en la categoría Inversión Sostenible, por su liderazgo en la inversión con una visión de sostenibilidad, fortaleciendo el posicionamiento de la República Dominicana como hub regional.

Finalmente, en la categoría Inmobiliario fue reconocido Grupo Velutini, por su aporte al crecimiento del sector inmobiliario diversificado, impulsando la inversión y dinamizando el mercado de bienes raíces en el ámbito comercial y turístico.

El evento contó con el apoyo de Diario Libre, BANDEX, INICIA, Fersan, Banco Popular Dominicano, Word Trade Center, Banreservas, Humano Seguros, Puerto Rio Haina (HIT), Roig Agro Cacao, Aerodom, Nigua Free Zone, Oliver & Oliver, Cervecería Nacional Dominicana, Cortés Hermanos, Café Santo Domingo, Revista Mercado, Revista Factor de Éxito, El Caribe, elDinero, Pincel Digital, Amo Dominicana y Revista 110.